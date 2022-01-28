Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Ankara'da Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti.

Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin konusuyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.