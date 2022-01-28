Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'la görüştü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article__header">\n<div class="article__announce-text">Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı <strong>Burak Elmas</strong> ile Ankara'da Çankaya Köşkü'nde görüştü.</div>\n</div>\n<div class="article__body">\n<div class="article__block" data-type="text">\n<div class="article__text"> </div>\n<div class="article__text">Cumhurbaşkanı <strong>Recep Tayyip Erdoğan</strong>, Ankara'da Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti.</div>\n</div>\n<div class="article__block" data-type="text">\n<div class="article__text">Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin konusuyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>