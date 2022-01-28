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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'la görüştü

28 Ocak 2022 18:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ile Ankara'da Çankaya Köşkü'nde görüştü.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti.
Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin konusuyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.
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