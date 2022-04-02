Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fiyatlar konusunda vatandaşlarımızın aşına göz dikenlere acımayacağız

"Dünyanın salgından savaşa, göçten ayrımcılığa, enerji ve gıdanın başını çektiği ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten, darbe girişimi ile karanlık senaryoların içine çekmeye çalıştılar. Ülkemizi sağ salim bugünlere getirdik.

Ülkemizde aşmamız gereken sıkıntılar var. Enerji ve gıda olmak üzere küresel mal fiyatlarındaki artışlar bizi de etkilemektedir. Fahiş fiyat koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.Hem fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Önümüzde aşmamız gereken sıkıntılar var. Enerji ve gıda başta olmak üzere küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar bizi de etkilemektedir. Buna bir de ülkemizdeki kimi kesimlerin aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız için sıkıntılı bir tablo çıkmaktadır.

"Vatandaşlarımızın aşına göz dikenleri acımayacağız"

Fiyatlar konusunda vatandaşlarımızın aşına göz dikenleri acımayacağız. Bu dönemler ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. Üç kuruş fazla kazanmak için milletin huzuruna göz dikenler, en büyük zararı kendilerine vermektedir.

Devletimiz yoğun bir çalışma içerisindedir. İnşallah bunların etiketlere yansımasını yakın zamanda görmeye başlayacağız.

"Tarım ve turizmdeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecek"

Tarım ve turizmdeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Türkiye uluslarası alanda itibarını arttırmış, içeride hayat pahalılığı ile mücadelede daha hızlı adımlarla yürümeye başlayacaktır.

Milletimizden sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyorum. ''