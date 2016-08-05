Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ, Turgut Özal ve Süleyman Demirel'e de ihanet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Üniformalı teröristler Pensilvan'yanın talimatıyla şahsım ve milletime karşı ihanette bulundu" dedi. "Darbe girişimi Fetullahçı terör örgütünün sinsi yüzünü ve asıl niyetini de ifşa etmiştir" diyen Erdoğan, "Bu örgüt rahmetli Turgut Özal ve Süleyman Demirel'e de ihanet etmiştir" diye konuştu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de "Türkiye'nin Şangay İşbirliği'nde olmasını destekliyoruz" dedi.

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye ile Rusya arasında yaşanan diplomatik krizin çözülmesinde Kazakistan'ın da etkili rol oynadığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Kazakistan'ın ilişkilerin düzeltilmesi istikametinde çok katkıları oldu. Rusya ile yeni bir sürecin başlaması bir milattı. Şuandaki sıkıntılı dönemi geride bırakıp yeniden eski günlerimize döneceğiz. Bu konuda değerli aksakalın hatırını unutmak mümkün değil."

"Kazakistan'daki Türk okulları incelemeye alınacak"

Nazarbey de Kazakistan'daki Fethullah Gülen cemaatine ait okullar için, "Devlet kontrolünde olan okullar bunlar. Biz Türkiye'ye karşı iş yapan kimseyi desteklemeyeceğiz" diye konuştu. "Okulları kontrolden geçireceğiz" diyen Nazarbayev, "İlişkisi bulunursa geri göndereceğiz ve yeni öğretmenler isteyeceğiz. Onlar arasında terörizme bulaşanlar varsa, biz Türkiye'nin bütün talebine karşılık vereceğiz. Bu konu çözülecek, hukuk dışına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Sayın Nazarbayev'i 4 ay geçmeden tekrardan kabul etmek milletim ve benim adıma büyük bahtiyarlıktır. Sayın Nazarbayev, hain darbe girişim sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk devlet başkanıdır. Bu ziyaret Nazarbayev'in kara gün dostu olduğunu ortaya koymuştur.

Bugünkü görüşmede ülkelerimiz arasındaki 10 milyonluk hedefi yakalamak için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bu konuda çalışma fırsatımız oldu. En yakın zamanda iş adamalarımız ve bakanlarımızı Kazakistan'a göndererek adımlarımızı atmış olacağız.

Ülkemiz 15 Temmuz gecesi siyasi tarihimizin en kanlı ihanetlerinden birine maruz kalmıştır. Üniformalı teröristler Pensilvan'yanın talimatıyla şahsım ve milletime karşı ihanette bulunmuşlardır.

Bugün gerek baş başa yaptığımız görüşmelerde ülkeler arasında işbirliğini daha da ileri taşımak, 10 milyar hedefini daha da ileriye taşımak için neler yapabileceğimizi ele aldık. En yakın zamanda ilgili bakanlıklarımızın nezdinde iş adamlarımızı süratle Kazakistan'â göndermek suretiyle orada ilgili bakanlıkların birlikte yapacakları toplantıyla önemli adımları atacağız.

15 temmuz darbe girişimi ve terör örgütü FETÖ'nün büyük bir gizlilik içinde silahlı kuvvetlerimiz içinde örgütlenen teröristleri, Pensilvanya'daki şahsın emriyle beni ve milletimi hedef alan darbe girişiminde bulunmuştur. Kamu kuruluşunda adli ve idari personel de destek vermiştir. Hamd olsun, bu kalkışma milletimizin şanlı direnişiyle, hükumetimizin kararlı duruşu sayesinde boşa çıkarılmıştır.

'FETÖ, Turgut Özal ve Süleyman Demirel'e de ihanet etti'

Darbe girişimi Fetullahçı terör örgütünün sinsi yüzünü ve asıl niyetini de ifşa etmiştir. Bu örgüt rahmetli Turgut Özal ve Süleyman Demirel'e de ihanet etmiştir. FETÖ tüm ülkelere tehlike teşkil etmektedir. Bizim yaşadığımız acı ve ihaneti, dostlarımız yaşamasın istiyoruz. Örgütün ipliğini pazara çıkarmaya kararlıyız. Mücadelemiz hem yurt içi hem de yurt dışında sürecek.

Dost bildiğimiz, kardeş gördüğümüz tüm ülkeler nezdinde bu endişelerimizi dile getireceğiz. Zira dostluğun, kardeşliğin olması gerekeni budur. Türkiye, terörün her türlüyse mücadelesinde Kazakistan'ın yanındadır.

Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye olarak Kazakların bağımsızlığının 25. yıl dönümünde Kazakistan'ı tebrik ediyorum. Türkiye Kazakistan'ın aynı zamanda stratejik ortağıdır. Türkiye ve Kazakistan tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasında merkezi konuma sahip iki ülkedir.

"Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı içinde olmasını destekliyoruz"

Erdoğan'ın ardından açıklamada bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in konuşmalarından satırbaşları şöyle:

Stratejik ortak bizim için Türkiye Cumhuriyetidir. Cumhuriyetin bütünlüğünü, hukuk devleti olarak kendi haklarını savunan bir yer olmasını dinliyoruz . Bu resmi ziyarette görmüş olduğumuz ilgi ve cana yakınlıktan dolayı teşekkür ediyorum.

15 Temmuz günü meydana gelen kaygılı olayların Kazak halkı için de, bizler için de önemli bir pişmanlık olduğunu gördük. Kazak halkı adına şehit olan, yaralanan ve acı çeken herkese hem rahmetimi hem de şifalarımı dilemek istiyorum. Ben buraya Cumhurbaşkanı'nın yanında olduğumu deklare etmek için geldim.

Bizi ilk tanıyan rahmetli Turgut Özal, “Türkiye sizi tanımaktadır” dedi. Son derece duygulanmıştım. Türkiye, Kazakistan’ın en güvenilir ortaklarından biridir. Çünkü bizler, dili, tarihi, kültürü bir olan ülkeleriz. Bizim ilişkilerimiz yavaş yavaş ilerleyerek hak ettiği dengeye yükseldi. Kazakistan her zaman Türkiye’nin yanındadır ve hep de Türkiye’yi desteklemeye devam edecektir.

Bizim ülkemizdeki Türk sermayesinin seviyesi çok iyidir. İşadamlarımız bizimle birlikte çalışmaktadır. 20 milyar dolar civarında inşaat ve mimari alanda yatırımlar yapıldı. Şu günlerde tüm dünyada kriz varken bile ilişkilerimiz son derece iyi gelişmektedir. İki ülke arasındaki yatırımların genel tutarı 800 milyon dolar civarındadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Erdoğan Bey'in işbirliği teşkilatının bünyesinde olmasını sonuna kadar destekliyorum. Bizler Türkiye’nin alt yapısının nasıl geliştiğini çok iyi biliyoruz. Çin'in başlattığı ve İpek Yolu güzergâhında gerçekleştirilen etkinlikler çok önemli ve bunlar Türkiye olmadan gerçekleştirilemez. Hazar Denizi boyunda 1.500 km yol tamamlandı. Bakü Limanı genişletilmekte ve Bakü üzerinden yapılan bir takım projelerimiz aksamadan ilerlemektedir.

Uluslararası güvenlik ve işbirliği çok önemli. Terörizme karşı biz birlikte çalışmak konusunda Sayın Erdoğan'la işbirliğine vardık. Askeri konularda da işbirliğimiz devam etmekte. Orta Asya ve dünyanın birçok platformundaki Türk teşkilatlarında ekonomik teşkilatlarımızdaki gelişimlerimiz için görüş alışverişi yaptık.

Türkiye’nin gücüne bakarak, emin adımlarla yürüyoruz. Türk cumhuriyetlerinin birliği ve bunlar arasındaki işbirliği çok önemlidir. Türkiye şuan bir geçiş noktasında. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlama törenlerinize kadar bizler hep yanınızda olacağız.

Soru - cevap

'Rusya ile y eni bir sürece başlamamamız bir milattı'

Türkiye ve Rusya arasındaki barışa Kazakistan büyük katkılar sağladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle Başkan'a bu konuyla ilgili olarak çok teşekkür ediyorum. Rusya ile olan ilişkilerimizdeki sıkıntılı anlarda Putin ile birçok görüşme oldu ve ilişkilerin düzeltilmesi istikametinde çok katkıları oldu. Şangay Zirvesi'nde benden özel temsilcimi isteyerek bu işi barışa tekrar dönüştürülmesinde katkıları büyük oldu. Yeni bir sürecin başlaması bir milattı. Salı günü ST.Petersburg'da Putin ile bir araya geleceğiz. Heyetler arası görüşmeler olacak. Şuandaki sıkıntılı dönemi geride bırakıp yeniden eski günlerimize döneceğiz. Bu konuda değerli aksakalın hatırını unutmak mümkün değil.

Yenikapı Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'da katılacak. Nasıl değerlenirsiniz?

FETÖ okulları için yapılan ilk açıklama evetti. Sayın Bahçeli ve Sayın Kılıçdaroğlu'na bildiğiniz gibi daha önce yazılı olarak davetimi yapmıştım. Milletin demokrasi ve şehitlerimize sahip çıkma buluşmasını çok önemsediğimiz için bu buluşmayı Türkiye'nin en büyük meydanında gerçekleştirmek istedik. Gerek AKP, gerek CHP'nin gerek de MHP'nin genel başkanlarının orada bulunmasını çok çok önemsedim. Bunun için gerekli davetlerin yapılmasını istedim. Nihai netice olarak davetimizin tamamı bu sabah itibariyle gerçekleşmiş oldu. Şimdi Pazar günü gelecek olan tüm davetlilerimizle birlikte, 81 vilayette yine aynı şekilde toplanılacak ve ortak yayın yapılacak. Tüm Türkiye bunu izleyecek. Ordumuzun mehteri orada yerini 239 kişiyle alacak. 239 şehidimizi ifadeyle yer alacaklar. Mehterimizle birlikte inşallah bu töreni gerçekleştirmiş olacağız.

Tek bayrak olarak, tek yürek olarak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla buluşacağız.

Nursultan Nazarbayev'den 'FETÖ okulları' açıklaması:

Kazakistan'daki FETÖ okullarına ait görüşmemizi yaptık ve şimdi bizim Marif Vakfı Kazakistan Milli Eğitim Bakanlığı'yla bu görüşmelerimizi yapacak. Devlet kontrolünde olan okullar bunlar. Biz Türkiye'ye karşı iş yapan kimseyi desteklemeyeceğiz. Bu çıkarımıza gelmez, biz anlaştık, kontrolden geçireceğiz, ilişkisi bulunursa geri göndereceğiz ve yeni öğretmenler isteyeceğiz. Onlar arasında terörizme bulaşanlar varsa, biz Türkiye'nin bütün talebine karşılık vereceğiz. Bu konu çözülecek, hukuk dışına izin vermeyiz."