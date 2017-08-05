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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'FETÖ' sanıklarının giyeceği 'tek tip' elbisenin detayını açıkladı

"Stadyumu dolduracaksınız ha, doldurmazsanız kapısını kilitleriz"

05 Ağustos 2017 21:56

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,  'FETÖ' davalarında sanıkların giyeceği tek tip kıyafetin detaylarını anlattı. Tek tip kıyafet renginin  "badem içinin koyusu" olacağını söyleyen Erdoğan, "Bir tulum olacak bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı darbeciler tulum giyecek. Diğerleri de diyelim teröristler ceket pantolon giyecek." dedi.

Malatya'da stadyum açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İhanet girişimi duyulduğu andan itibaren darbecilerden buraları koruyan Malatyalılar Battal Gazi'nin torunu olduğunu bir kez daha kanıtladılar.

16 Nisan halkoylamasında yüzde 70 gibi oy oranıyla evet diyerek anayasa değişikliğini kabul eden Malatyalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Malatya'nın 2019'a hazır olduğunu görüyorum. 

Malatya bugüne kadar bizi hiç mahcup etmedi. Biz de inşallah mahcup etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığım döneminde dördüncü defa Malatya'ya gelmenin sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içindeyim.

Yeni bir stad yapıyoruz. Stadyumu dolduracaksınız ha, doldurmazsanız kapısını kitleriz

 

Malatya Kayısı'sı tescillendi

 

Malatya kayısısı 7 Temmuz 2017 tarihinde AB tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Dünyanın her yerinde Malatya kayısısı koruma altında. Buranın kayısısına Malatya dışında kimse sahip çıkamayacak. Bu tescil işlemlerini zamanında yapamadığımız için pek çok ürünümüze başkaları sahip çıktı.

 

Tek tip elbisenin detayları

 

15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor. Yalan üstüne yalan. Hakim diyor ki 'Kim bu?', 'Ben değilim' diyor. Pantolonun aynı, gömleğin aynı... Ama şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem, badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket pantolon olacak. Bunların bir kısmı diyelim ki darbeciler tulum giyecek, diğerleri de yani teröristler ceket pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelme yok. Bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak.

 

 

 

 

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