Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fabrikadaki patlamada 2 can kaybımız, 1'i ağır 74 yaralımız var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamada 2 kişinin öldüğünü, 1'i ağır 74 kişinin yaralandığını açıkladı. Erdoğan fabrikada da toplamda 189 kişinin olduğunu söyledi.

Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bildiğiniz gibi Sakarya Hendek’te bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bu patlama neticesinde şu an itibariyle buradaki personel sayısı 189. 189 personel içerisinde yaralı sayısı 1’i ağır olmak üzere 74. Vefat sayısı da 2. Bu aldığım rakamlar gerek vali bey gerekse İçişleri Bakanımdan aldığım rakamlardır." dedi.

Erdoğan, "Her türlü tedbir şu an itibariyle alınmış vaziyette. Gerek AFAD, gerek UMKE gerek itfaiye… Şu anda koruma altına almış durumdalar. Kontrol altına aldıkları söndürme çalışmaları havadan gerek helikopterler gerekse uçak vasıtasıyla bu çalışma devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan, "2 yangın helikopteriyle 1 yangın uçağıı burada aktif şu anda çalışıyor. Tabii bu arazi 160 dönüm. 160 dönüm arazide 15 yerleşim alanında bina var ve yerleşim yerlerine de 3 kilometre mesafede. Bu fabrika şu anda bütün personel de civardan gelen insanlar. Temennimiz o ki bu yaralıların sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olan yaralılarla ilgili de olumsuz haberler almamaktır. Konuyla ilgili şu anda 3 bakanım orada. İçişleri Bakanı, Sağlık Bakanı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, Sakarya Valisi ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanlarımız da olay yerinde. İş yeri sahibiyle de birkaç kez görüşme yaptım. Kendileri de şu an itibariyle olay yerinde ilgili arkadaşlarla birlikte çalışmaları sürdürüyorlar. Ben ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.