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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül'ün ailesini ziyaret etti

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir buçuk saat sürdü

20 Kasım 2017 00:53

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos’ta PKK'lılar sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül’ün ailesini ziyaret etti.

AKP Gümüşhane İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresi'ne katılan, ardından Gümüşhane Valiliği ile Gümüşhane Belediyesini ziyaret eden Erdoğan, helikopterle Trabzon'a hareket etti. 

Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan helikopter, Trabzon Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan, daha sonra karayoluyla Eren Bülbül'ün ailesinin yaşadığı Maçka ilçesinin Merkez Mahallesi'ne bağlı Hacı Osmanoğlu Sokak'a geldi. 

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve kardeşlerini evlerinde ziyaret etti. 

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir buçuk saat sürdü. 

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