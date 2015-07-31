Erdoğan: Ülkemde ateist terör örgütlerini destekleyenleri görüyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son dönemde Avrupa'da meydana gelen göçmen facialarına ilişkin olarak, "Bakınız 300 bini Irak'ta olmak üzere 1.7 milyonu Suriye'de olmak üzere 2 milyon mülteciyi ülkesinde barındıran bir Türkiye var. Avrupa'nın tamamına bakınız onlar 200 bin kişiyi bile ülkelerinde barındıramıyorlar. Hatta Ege'de denizde boğulmaları için zemin hazırlıyorlar" dedi.

İslam dünyasındaki mezhep çatışmalarına değinen Erdoğan, "Mezhep farklılıklarını bir kenara bırakmalıyız. Bizim tek derdimiz var: İslam, İslam, İslam…" ifadesini kullandı. Erdoğan, "Ülkemde mezhep farklılığından dolayı ateist terör örgütlerini destekleyenleri görüyoruz ifadesini kullandı.

Erdoğan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Milli Güvenlik Akademisi'nde öğrencilere hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Suriye'de 5. yılına giren krizde 300 bin kişi hayatını kaybetti. Yarısı ülkemizde olmak üzere 4 milyon insan ülke dışına gitmek zorunda kaldı. Bize şuana kadar bu ilticanın maliyeti 6 milyar doları geçmiş durumda. Suriye nüfusunun yarısı bu süreçte evinden toprağından oldu. Bugün Suriye'deki durumdan dolayı hem ülkemiz hem de uluslararası olarak büyük sıkıntılar vermektedir.

Terör örgütleriyle ülkemiz şu an karşı karşıya. DAEŞ'in yaptıklarının bizim dinimizde yeri yoktur. Bizim dinimiz Arapça "Sin" kelimesinden türemiştir. "Sin" barış anlamına gelmektedir. Böyle bir dinin terörle alakası olabilir mi.

Bazı karanlık odaklar Türkiye'yi böyle bir terör örgütüne destek vermekle zan altına sokmaya çalışıyor. Asla Türkiye böyle bir senaryonun içinde yer almamıştır. Tabii biz burada Batı ülkelerinden hep duyarlı tavırlar bekliyoruz. Ne Batı, ne de dünya gösterdiğimiz hassasiyete karşılık vermemiştir.

Demokrasi ve insan hakları konusunda Avrupa Birliği standartlarını ulaşan bir ülkeyiz. Burada birşeyi hatırlatmak istiyorum. Bakınız 300 bini Irak'ta olmak üzere 1.7 milyonu Suriye'de olmak üzere 2 milyon mülteciyi ülkesinde barındıran bir Türkiye var.



Avrupa'nın tamamına bakınız onlar 200 bin kişiyi bile ülkelerinde barındıramıyorlar. Hatta Ege'de denizde boğulmaları için zemin hazırlıyorlar. Biz ise sahil güvenlik ile onları yakalayıp misafir edip ondan sorna da ülkelerine gönderiyoruz. Mezhep farklılıklarını bir kenara bırakmalıyız. Bizim tek derdimiz var: İslam, İslam, İslam… İslam’a gölge düşürülmesini kabul edemeyiz. Terörü kaynağına ve kimliğine bakmaksızın reddetme iradesini hep birlikte göstermek mecburiyetindeyiz. Ülkemde mezhep farklılığından dolayı ateist terör örgütlerini destekleyenleri görüyoruz.