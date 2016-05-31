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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes 2016 Tatbikatı'na katıldı

Erdoğan'ı tatbikat bölgesinde Başbakan Yıldırım ve Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep karşıladı

31 Mayıs 2016 14:01

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Efes-2016 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da katılımıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatbikatın yapıldığı Seferihisar ilçesinin Doğanbey bölgesine helikopterle geldi. Erdoğan'ın bulunduğu helikoptere, askeri helikopterler eşlik etti.

Erdoğan'ı tatbikat bölgesinde Başbakan Yıldırım ve Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep karşıladı.

Daha sonra tatbikatı takip edecekleri bölüme geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile kuvvet komutanlarınca karşılandı.

Seçkin Gözlemci Günü'ne katılan yabancı komutanları da selamlayan Erdoğan, daha sonra alandaki yerini aldı.

Basın mensuplarının kısa süreli görüntü almasının ardından Efes-2016 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı.

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