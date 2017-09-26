Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deniz Kuvvetlerimiz, geçmişinden aldığı güç ve güvenle bizleri gururlandırmaya devam etmektedir

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi\'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında \"Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki denizcilerimiz, 1538\'de kazanılan Preveze Zaferiyle tarih yazmış, donanmamızın Akdeniz\'deki üstünlüğünü ve egemenliğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Deniz Kuvvetlerimiz, bugün de geçmişinden aldığı güç ve güvenle bizleri gururlandırmaya devam etmektedir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Preveze Deniz Zaferi\'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı şöyle:

\"Köklü bir maziye sahip olan Deniz Kuvvetlerimiz, \'milli güce dayalı etkin bir deniz gücüne sahip olmak, bu kuvveti dünya denizlerinde Türkiye\'nin alaka ve menfaatlerini elde edecek şekilde kullanmak\' vizyonu doğrultusunda görevlerini, yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirmektedir. Birikimi, donanımı, disiplini, üstün görev anlayışı, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden dinamik yapısı ve nitelikli personeliyle üstlendiği tüm görevlerde bizleri gururlandıran Deniz Kuvvetlerimiz, hem ülke savunmasına hem de uluslararası barışa değerli katkılarda bulunmaktadır.

Gurur verici başarılara imza atan Deniz Kuvvetlerimiz, şanlı tarihimizdeki en görkemli zaferlerden biri olan Preveze Deniz Zaferi başta olmak üzere, devraldığı mirasa her zaman sahip çıkmakta, her geçen gün daha da güçlenmektedir. Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki denizcilerimiz, 1538\'de kazanılan Preveze Zaferiyle tarih yazmış, donanmamızın Akdeniz\'deki üstünlüğünü ve egemenliğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Deniz Kuvvetlerimiz, bugün de geçmişinden aldığı güç ve güvenle bizleri gururlandırmaya devam etmektedir. Preveze Deniz Zaferi\'nin yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü\'nde vatanı için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, sizi ve şahsınızda Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum\"