Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya Dağlık Karabağ tepkisi: Ermenileri çok seviyorlarsa Marsilya'ya versinler

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı bağımsız bir cumhuriyet olarak tanımadıklarını söyleyen Fransa'ya tepki gösterirken, "Azerbaycan kimseye saldırmamıştır. 30 yıl boyunca işgal altında topraklarını azad etmiştir. Hal böyleyken MİNSK grubu eş başkanı Fransa'nın parlamentosunda aldığı skandalın ötesinde tam bir fecaattir, felakettir. Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. Fransa bu kararla sorunun parçası olduğunu ispatladı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SarıkamışKarakurtHorasan Yolu Açılış Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan kontrolüne geçen bölgelerle birlikte Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan kara yolu koridoru açılmasına değinen Erdoğan "İnşallah Nahcivan ile Azerbaycan arasındaki bağlantıyı sağlayacak koridorun açılmasıyla artık kardeşlerimizle doğrudan kara bağlantısına sahip olacağız" dedi.

"Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor" diyen Erdoğan Fransa'ya yüklendi.