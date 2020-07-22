Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadet açılacak Ayasofya ile ilgili bir video klip paylaşarak, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." diye yazdı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından söz ve müziği Yücel Arzen'e ait 'Ayasoyfa' isimli birçok farklı dilde seslendirilen bir klip paylaştı.

Erdoğan video klibi, şarkının da sözleri olan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadeleriyle paylaştı.