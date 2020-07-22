T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan 'Ayasofya' paylaşımı: Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin

22 Temmuz 2020 16:05

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadet açılacak Ayasofya ile ilgili bir video klip paylaşarak, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." diye yazdı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından söz ve müziği Yücel Arzen'e ait 'Ayasoyfa' isimli birçok farklı dilde seslendirilen bir klip paylaştı.

Erdoğan video klibi, şarkının da sözleri olan, "Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..." ifadeleriyle paylaştı.

ETİKETLER

AYASOFYAERDOĞANKLİP24 TEMMUZCAMİİ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24