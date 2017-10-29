Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 94. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde davetlilerle tek tek tokalaştı. Törende TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar, Milliyetçi Halk Partisi Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, emir komuta kademesi ve kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı ile yabancı misyon şefleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram tebriklerini sundu.

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