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 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI ÜSKÜDAR'DA KILDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı

09 Kasım 2018 17:31

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar\'da bulunan Kerem Aydınlar Camii\'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı\'daki konutundan çıkarak Kerem Aydınlar Camii\'ne geldi.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan\'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da eşlik etti.
Erdoğan, cami çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla selamlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü\'ne geçti.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan\'ın konvoyunun camiye ilerlemesi
-Camiden çıkışı
-Vatandaşlarla selamlaşması
 

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