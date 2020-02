Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar Türk'ü, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni bilmiyor (4)

TERÖR ÖRGÜTLERİNE TİMSAH BENZETMESİ

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin, Antalya 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. Antalya Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen kongre öncesi dışarıdaki kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından salona geçti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin kahramanlıkları ile tarih yazdığını söyledi. Bu toprakların henüz İslam\'ın kalesi olmaya devam etmesinin şehitlere borçlu olduğunu dile getiren Erdoğan, \"Hiçbir gücün karşısından eğilmedik. Allah\'ın huzurunda eğildik, bundan sonra da eğilmeden yolumuza devam edeceğiz\" dedi.

\'ÇANKAYA YETER BİZE KABE ARABIN OLSUN\'

Antalya\'nın 811 yıl önce fethedildiğini belirten Cumnurbaşkanı Erdoğan, Antalya\'nın yetiştirdiği alimlerle medeniyetin en önemli karargahlarından biri olduğunu söyledi. Antalya\'nın bu geleneği sürdürmesinin gururunu yaşadığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Gücümüzün farkındayız, hasımlarımız da bunun farkında, bu nedenle pınarlarımızı kurutmanın çabası içindeler. Son iki asırdır Türk milletinin can damarlarını kesmek için nasıl bir kampanya yürütüldüğünü görüyorsunuz. Türkleri savaş meydanında değil asıl tarihte yenme çabasındalar. Belli kesimlerin ağızlarını her açtığında \'din ilerlemeye manidir\' demeleri boşa değildir. Tek parti döneminde ne diyorlardı, \'Ne mucize, ne efsun, ne örümcek, ne yosun, Çankaya yeter bize, Kabe Arap\'ın olsun. Gençler bu ülke bu tür putperestlerle doluydu. O karanlık zihniyetlerin tüm çabalarına rağmen milletin dirayeti ile başaralı olamadılar. Gazi Mustafa Kemal\'i istismar etmeye çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı. Bu heveslerini kursaklarında bırakan alimlerden Allah razı olsun.\"

\'AKAYDIN DÖNEMİNİ HATIRLATTI\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya\'nın önceki Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Akaydın\'ı da isim vermeden eleştirdi. Erdoğan, \"Menderes beyden önce bira festivalleri oldu. Bu bira festivallerinden birinde genç bir yavrumuz öldü. Bunu çatısı altında bulunduranlar bunun hesabını sordular mı? Ne yaptı Antalya, aslına rücu etti. FETÖ gibi ihanet çetelerini de devreye soksalar, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya çalışsalar da başarısız oldular. Türkleri İslamsızlaştırma projeleri her seferinde akamete uğratıldı\" dedi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

\"Ülkemizi dün olduğu gibi bugün de hedef alan senaryolar var\" diye sözlerini sürdüren Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Afrin\'deyiz değil mi? Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3213 oldu. Ordumuz muzaffere yürüyor. Mehmetçiğimiz Afrin\'e yürüyor. Afrin\'e girdi giriyor. Bu ne için, zevk için mi, toprakları işgal etmek için mi? Hayır sadece ülkemize musallat olan bu teröristleri yok etmek için. Bunları son nefeslerine kadar kovalayacağız. Milletin huzurunu kaçırmayacaklar. Kim olursa bunları kovalayacağız. Bu topraklar huzur içinde olacak. 3,5 milyon mülteci bizim ülkemizde, bizim mecburiyetimiz mi vardı? Bizim vicdanımız var. Bizim dinimiz bunu emrettiği için kapımızı açtık. Unutmayın er meydanında bileğimizi bükemeyenler köklerimize saldırmaya devam ediyor.\"

\'TİMSAHIN ALT VE ÜST ÇENESİ BENZETMESİ\'

40 yıl boyunca milletin boynunda beslenen ve devlete sızan FETÖ\'nün bu saldırıların en son örneği olduğunu belirten Erdoğan, \"Eli kanlı çeteler bu ezel projenin ürünleri ve araçlardır. Bu örgütlerin hedefi sadece Müslümanlardır. Bu terör örgütleri sadece Müslüman kanı dökmüşlerdir. İslam düşmanlarına istismar edebileceklerine bolca malzeme vermişlerdir. Dinimizin kavramlarını bu amaçla kullananlar aynı plana hizmet ediyorlar. Biri timsahın alt çenesi, diğeri de üst çenesidir. Ancak her ikisinin hedefi Müslümanlardır. Biz bunların çalışma usullerini, niyetlerini çok iyi tanıyoruz. Zira bunların nereden talimat aldığını biliyoruz. Bunların cibiliyetlerini değil ciğerlerini biliyoruz\" diye konuştu.

\'ALTINI ÇİZEREK SÖYLÜYORUM\'

Bazı yanlış örneklerin büyütülerek milletin inancına saldırı getirilmesine göz yummayacaklarını belirten Erdoğan, \"Altını çizerek söylüyorum; insanların inancının horlandığı günler geride kaldı. Bu ülkede vatandaşların kılık kıyafeti nedeniyle baskı gördüğü dönem sona ermiştir. Buna müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

\'HEDEFLERİN ÇOK GERİSİNDE KALMIŞ OLSA DA\'

Antalya\'ya yapılan yatırımları tek tek sıralayan Erdoğan, Antalya\'ya 15 yılda 31 katrilyon (31 milyar) lira yatırım yaptıklarını söyledi. Mustafa Akaydın dönemini eleştiren Erdoğan, \"Bizden önce gelenler ne yaptı, hikaye\" dedi. Antalya\'nın turizm potansiyelinden de bahseden Erdoğan, \"2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle sayılarda düşüş oldu. Bir önceki yıla göre 2017 yılında yüzde 57 artış oldu. 2017\'de 10.5 milyona çıkan sayıyı bu yıl 14 milyon olarak hedefledik. Eser yapmak kadar bunların kıymetini bilmek de önemlidir. Prestij projelerimizden biri de 112 hektarlık arazi üzerin kurulan uluslararası EXPO 2016 Fuar alanıdır. 3 milyar lira harcanarak tamamlanandı. EXPO\'ya, turizmimizi deniz, kum, güneş, kısır döngüsünden kurtaracak eser olarak bakalım, hedeflerin çok gerisinde kalmış olsa da 5 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Bu projenin yaşatılması hususunda gayret gösterilmesi gerekiyor. İlgili Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi müşterek bir çalışmayla EXPO alanının Antalyamıza ve ülkemize farklı hizmetler vermesini temenni ediyoruz\" dedi.

BAKANLAR DA KATILDI

Kongreye katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kardeşlik içinde kongre düzenlediklerini söyledi. Kongrelerin Ak Parti için güçlenme dönemi olduğunu belirten Çavuşoğlu, görevi devreden İl Başkanı Rıza Sümer\'e katkılarından dolayı teşekkür etti. İbrahim Ethem Taş\'ın görevi ecdadından devraldığını aktaran Çavuşoğlu, Taş\'ın babası merhum Hamza Taş\'ın da Ak Parti İl Başkanlığı yaptığını hatırlattı.

Türkiye olarak eskiden sahada kazandıklarını, ama masada kaybettiklerini dile getiren Çavuşoğlu, \"Artık masada da kazanan olduk. Türk milletine herkes nasıl davranılacağını herkes öğrenecek\" dedi.

Kongreye Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Süleyman Soylu\'nun ismi anons edildiğinde salondakilerin coşkusu arttı. Vatandaşlar Soylu\'ya büyük sevgi gösterisinde bulundu. Kongreye Ak Parti genel başkan yardımcıları da katıldı.

Konuşmaların ardından delegeler, Kepez İlçe Başkanı İbrahim Ethem Taş\'ın tek aday olduğu il başkanlığı seçimi için oylarını kullandı.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)

FOTOĞRAFLI