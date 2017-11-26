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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bulgaristan Başbakanı ile telefonda görüştü

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la telefonda görüştü

26 Kasım 2017 22:10

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov\'la telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bulgaristan\'ın AB dönem başkanlığı ve Türkiye\'nin AB\'ye üyelik sürecinin hızlandırılması konuları ele alındı. İki liderin, Balat\'taki Demir Kilise\'nin 7 Ocak 2018 tarihinde tekrar hizmete açılması vesilesiyle düzenlenecek törene birlikte katılma konusunda mutabık kaldıkları da kaydedildi.
 

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