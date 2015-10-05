Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de AB'den vize serbestisi istedi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz, vize serbestliği gibi alanlarda mutlaka zenginleştirilmelidir" dedi.

Erdoğan, Belçika Şirketler Federasyonu tarafından düzenlenen yüksek düzeyli iş toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Karşılıklı olarak yatırımlarımızın arttırılması önemli. Belçika'dan ülkemize gelen turist sayısının artmasını bekliyoruz. Türkiye her geçen gün artan yatırımlara sahip bir ülke. Türkiye'nin son 13 yılı pekçok ülkeye ilham veren bir hale gelmiştir.



İki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini önemsiyoruz. İki ülkenin ticaret hacmini 7 milyar dolar seviyesine çıkardık.

2023 yılında 1 trilyon dolar ticaret hacmi hedefi koymuş bulunuyoruz.

"Türkiye'nin sergilediği bu tutum tüm Avrupa'ya örnek olmalıdır"

Türkiye olarak 2,2 milyon Suriyeli sığınmacıya kapılarımızı açtık. Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Bizde 2,2 milyon mülteci varken Avrupa'nın tamamında 250 bin bile değil. Şuana kadar yaptığımız harcama 7,5 milyar dolar. Bize ise dünyadan gelen destek 417 milyon dolar. Biz sınırlarımıza gelmiş dayanmış olan mültecileri geri göndermek suretiyle varil bombalarına teslim edemezdik. Sadece Akdeniz'den topladığımız mülteci sayısı 60 bini buldu. Türkiye'nin sergilediği bu tutum tüm Avrupa'ya örnek olmalıdır.

Çok sayıda hızlı tren inşaatı da sürüyor. Bilişimde, eğitimde, sağlıkta yatırımlarımız devam ediyor. Eğitim sistemimizde kalitenin artırılması ve AR-GE’ye büyük önem veriyoruz. Hedefimiz milli gelir içinde yüzde 1 olan bu oranı yüzde 3’e çıkarmaktır.

Bir heyecanımız var, bir aşkımız var. Bunu yitirmeyeceğiz. Özel sektörün gücünden ve dinamizminden azami düzeyde faydalanmaya çalışıyoruz.

Majesteleri prensesle bugün de görüştük, yarın da görüşeceğiz. 1 Aralık 2014’ten itibaren üstlenmekte olduğumuz G-20 dönem başkanlığının artık sonuna geldik. Bildiğiniz gibi 15-16 Kasım’da zirveyi Antalya vilayetimizde yapacağız.

AB üyeliği en önemli önceliğimiz ve stratejik tercihimizdir. Enerji faslının açılması hem AB'nin hem de Türkiye'nin yararınadır. Bizim 1850 kilometrelik bir transit konusunda verdiğimiz bir söz var. Biz bundan caymış değiliz. Tedarik nereden gelecek, Avrupa Birliği bu tedariği halledemedi. Altyapı konusunda da bir gelişme olmadı. NABUKO nasıl halledilecek. Bu konuda Azerbaycan ortaya çıktı, tedarikçi olacağım dedi. TANAP için adım attık. AB ile ilişkilerimiz, vize serbestliği gibi alanlarda mutlaka zenginleştirilmelidir.