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Cumhurbaşkanı Erdoğan, boya fabrikasındaki patlamayla ilgili olarak Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten bilgi aldı 

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürsu'da boya fabrikasındaki patlamayla ilgili olarak Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten bilgi aldı

08 Kasım 2017 16:45

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gürsu\'da boya fabrikasındaki patlamayla ilgili olarak Bursa Valisi İzzettin Küçük\'ten bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Bursa\'nın Gürsu ilçesindeki organize sanayi bölgesindeki patlama olduğu yönündeki haberlerin ardından, Vali Küçük\'ten telefon aracılığıyla bilgi aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın buhar kazanındaki patlama neticesinde can kayıplarının da yaşandığı hadiseye ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

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