Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize ihanet edenlere saygımız olmaz (2)

\'SEFER GÖREV EMRİ ÇIKTIĞI ANDA BAŞTA ŞAHSIM OLMAK ÜZERE YOLA ÇIKARIZ\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karataş Spor Salonu\'nda, AK Parti Gaziantep İl Kongresi\'ne katıldı. Salonu dolduran kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında yapılacak seçimler için çok çalışılmasını istedi. 7 milyar dolarlık ihracat ve 5 milyar dolarlık ithalat ile \'ekonomi devi\' diye tanımladığı Gaziantep\'ten bahseden Erdoğan, \"Kişi başına düşen dış ticaret rakamında bölgesinin lideri, Türkiye\'nin beşinci büyük şehri olarak Gaziantep\'i hesaba katmayan hiçbir ekonomik programın başarı şansı olamaz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında salonu dolduran kalabalıktan yükselen \'Reis bizi Afrin\'e götür\' sloganlarına, \"İhtiyaç olduğu anda bizler emir- komuta zinciri içerisinde hiç endişe etmeyin; sefer görev emri çıktığı anda, başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız\" diye karşılık verdi.

Darbe girişimi gecesi sokaklara çıkanların, darbecileri engellediğini hatırlatan Erdoğan, \"Sizler 15 Temmuz\'da genel başkanınızın, Cumhurbaşkanınızın çağrısına uyarak meydanlara, caddelere, sokaklara dökülmediniz mi? Bu FETÖ\'cülere meydanları dar etmediniz mi? Gerçi, 251 şehidimiz oldu, 2193 gazimiz oldu; ama FETÖ\'cüler hedeflerine ulaşamadı. Onlara her taraf dar edildi. Şimdi de yine aynı şekilde elhamdülillah, 2021 terörist bugün etkisiz hale gelmiş durumda\" diye konuştu.

\'ENSAR OLDUNUZ, MUHACİRLERİ BAĞRINIZA BASTINIZ\'

Komşu ülkelerdeki problemlerin yansımalarının bölgede hemen görüldüğünü dile getiren ve Gaziantep\'e misafir ettiği 500 bin Suriyeli dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, \"Gaziantep misafir ettiği yaklaşık 500 bini bulan sığınmacıyla Suriye\'deki insani krizin sıkıntılarını iliklerine kadar yaşayan şehirdir; ama siz ensar oldunuz, muhacirleri bağrınıza bastınız. Yıllardır devam eden kriz süresince Suriyelilere ensar olan Gazianteplilere şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu asil duruşunuzla sadece kardeşlik ve komşuluk hukukun gereğinin yerine getirmekle kalmadınız, dünyaya unutulmayacak insanlık dersi verdiniz\" dedi.

\'CERABLUS\'A 140 BİN SURİYELİ DÖNDÜ\'

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla sürdürüldüğünü ve amaçlarının, buraların teröristlerden arındırılarak, gerçek sahiplerine teslim edilmesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

\"\'Fırat Kalkanı Harekatı\'yla huzur ve güvenli hale getirdiğimiz bölgeye 140 bin Suriyeli geri dönerek topraklarında hayatlarını sürdürmeye başladılar. İnşallah Afrin harekatında da aynı şekilde yine bölgedeki kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, kendi evlerine dönmek suretiyle inşallah bu mülteci hayatına son vermiş olacağız. 37\'nci gününe giren harekatın başarıyla devam etmesi sonrasında birkaç yüz bin Suriyeli kardeşimizin geriye döneceğini anlıyorum. Biz Münbiç\'te ve diğer bölgelerde de güven ve huzuru sağladıkça Suriyelilerin tamamı evlerine, yurtlarına geri dönerek vatan hasretinden kurtulacaklardır.\"

\'DEAŞ, ORTADAN KALKMA NOKTASINA GELDİ\'

Türkiye\'nin terörle kararlı mücadelesinin sürdüğünü ve bunda başarılı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

\"PKK\'sından DEAŞ\'ına, FETÖ\'süne kadar terör örgütleri eyleme geçtiklerinde Gaziantep bundan en büyük zararı gören şehirlerimizden birisi oldu. Allah\'ın izniyle PKK\'yı topraklarımız içinde hem de Irak\'ta her gün eziyoruz ve ezeceğiz. Suriye\'de PYD ismiyle kendine zemin arayan bölücü örgütü orada da tamamen yok edene kadar durmayacak, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. DEAŞ denilen İslam ve Müslüman düşmanı örgüt de artık tamamen ortadan kalkma noktasına gelmiştir. Yıllarca kendi ülkelerinde ne kadar psikopat varsa örgütlü şekilde teşvik edip, DEAŞ saflarında savaşmaya bölgemize gönderdiler. Kardeşlerimizin ve bizim başımıza bela olan katil sürüsünün en azından bir kısmı şimdi geldikleri yere geri döndüler. 60 bin kişinin ismini ilgili ülkelere bildirdik. 6 bin kişiyi de bizzat kendimiz sınır dışı ederek geldikleri ülkelere iade ettik. İkazlarımızı kulak ardı edip sınırlarından çıkışları bilerek kontrol etmeyenler artık bu kişilerle varsın kendileri uğraşsınlar. FETÖ derseniz darmadağın olmuş vaziyette. Açılan davalar yavaş yavaş neticelenmeye başladı. Müebbet, ağırlaştırılmış müebbet ve yüklü cezalarla bedel ödüyorlar, ödeyecekler. Elbette sağda solda kalmış artıkları olabilir ama onlar da eninde sonunda yakayı ele vermekten kurtulamayacaklardır. Devletimiz, milletimiz bu alçak örgütün mensuplarının kalemlerini kırmış, defterlerini dürmüştür. Gelinen noktadan geriye dönüş asla söz konusu değildir. Bundan sonrası zaman ve süreç işidir.\"

\'ÇATLAK SESLERE ALIŞTIK\'

Gaziantep\'e yapılan yeni stadyumda maçların oynanması ile atıl durumdaki eski stadyum alanına daha önce cami yapılmasını istediğini hatırlatan Erdoğan, buna karşı çıkanlar olduğunu ancak ne olursa olsun caminin yapılacağını belirterek, şöyle konuştu:

\"Duyuyorum ki bazı çatlak sesler bunu engellemeye kalkıyor. Bakanlar burada, sayın Vali\'ye de gerekli talimatı tekrar vereceğim, Belediye Başkanı burada, camiyi yapacak olan hayırseverimiz de burada. Öyle değil mi vazgeçmedik? Çok açık net söylüyorum, kim olursa olsun hiçbirini kafaya takmayın. Bu Cuma Camisi bu milletindir. Hiç kimse bunu engelleyemez. Bu ülke bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinde de şu STK\'nın sesi böyle çıkmış, şunun şöyle sesi çıkmış. Biz o çatlak seslere alıştık. Bizim işimiz var ve dolayısıyla bu yolda inançla, azimle yürüyeceğiz, yürüyoruz. Bunu kimse engelleyemez. İnşallah hemen bu projelerin son halini tekrar görmek isterim. Hemen adımı atalım, temeli atıp süratle işi başlatalım.\"

\'ÇİFTÇİYE DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR\'

Gaziantep\'teki çiftçilere 1,3 milyar liralık tarımsal destek sağladıklarını hatırlatarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştiren Erdoğan, \"Kılıçdaroğlu, \'Çiftçi destek alamıyor, şöyle, böyle\' diyor. Eline, diline dursun. Gaziantepli çiftçiye verdiğimiz destek 1.3 milyar lira, eski rakamla 1,3 katrilyon destek vermişiz. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakikati söylemez. Gaziantep\'e o kadar çok hizmet yaptık ki anlata anlata bitiremiyoruz. Gaziantep 5\'inci etap OSB\'de son iki yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen 150 yeni fabrikada 10 bin vatandaşımız istihdam ediliyor. Bu manzara Gaziantep\'e yapılan kamu yatırımlarının boşa gitmediğini, işadamları tarafından üretim ve istihdama dönüştüğünü gösteriyor\" dedi.

\'AFRİN\'İN İMAR VE İHYASINDA GAZİANTEP\'E İHTİYAÇ VAR\'

\'Fırat Kalkanı Harekatı\' ile terör unsurlarından temizlenen bölgelerin alt yapısında Gaziantep\'te önemli çalışmalar yapıldığını, aynı şekilde Afrin\'in imar ve ihyasında da ihtiyaç buna duyulacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

\"Türkiye\'nin Gaziantep\'in yanı başında süren bir operasyon var. Bu harekatın en önemli lojistik merkezinden biri Gaziantep. Gaziantepli kardeşlerimizin operasyona katılan askerlerimize, polislerimize, jandarmaya gösterdiği muhabbeti yakından biliyorum. O hanım kardeşlerimizin elleriyle sardıkları sarmaları, yaptıkları içli köfteleri, tatlıları, kazan kazan yemekleri askerlerimize ikram eden sevgileri birlikte yiyecekleri paylaşan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin altyapısını da büyük ölçüde Gaziantep kurmuştur. Şu anda orada yürütülen çalışmalarda bu şehrimiz en büyük yükü omuzlamıştır. Afrin bölgesi güvenli hale getirildiğinde oranın imarında, ihyasında da Gaziantep\'e yine ihtiyaç duyacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz bu operasyonların ve devamında yürütülen hizmetlerin angarya değil istiklalimizin ve istikbalimizin yapı taşları olduğunun çok iyi farkındadır. Tarih boyunca hep bölgenin parlayan yıldızı olan Gaziantep üretimi, ticareti, cömertliği, irfanı ile öncü ve örnek bir konumdadır. Biz de işte buradaki manzaradan ve ülkemizin her köşesinde yaşayan vatandaşlarımızın desteğiyle moraliyle hedeflerimize kararlı adımlarla ilerliyoruz.\"

\'TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE, SIKINTILARININ ÇAPI DEĞİŞİYOR\'

Yıllardır sürdürülen terörle mücadelede, \'Fırat Kalkanı Harekatı\', \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile FETÖ\'nün darbe girişiminde şehit olanları anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin büyümesiyle sıkıntılarının çapının da değiştiğini dile getirdi. Şehadete koşan bir milletin fertleri olunduğunu vurgulayan Erdoğan, toplumun da şehitlerine ve gazilerine sahip çıktığını söyledi. \'Büyük başın büyük derdi olur\' sözünü hatırlatan Erdoğan, \"Türkiye; büyüdükçe, güçlendikçe, ekonomide, diplomaside her alanda bir üst lige çıktıkça sıkıntıların çapı değişiyor. Dünkü Türkiye\'nin en büyük sorunu siyasi istikrarı sağlamaktı. Büyük hedef belirleyip, ulaşmaya çalışmak yerine küçülme yaşamadan mevcudu korumak en önemli başarı kriteriydi. Bugün 2017 yılında elde ettiğimiz yüzde 7,5 büyümeyi bile yeterli görmeyen Türkiye var. Hamdolsun bugün terör ve darbe başta olmak üzere istikrarına yönelik tehditleri yekvücut olarak karşılayıp üstesinden gelen bir Türkiye var. Terör örgütlerine zihni iğfal edilmiş 3-5 çapulcunun silahlı macera alanları olarak bakarsak yanılırız. Küresel güç mücadelesinin en alçak, en çirkin araçlarıdır. Onun için asla bölünmeyeceğiz her zaman iri, diri, bir ve beraber olacağız\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Şanlıurfa\'ya geçerken, tek liste ile gidilen kongrede ise mevcut il başkanı Eyüp Özkeçeci, göreve yeniden seçildi.



