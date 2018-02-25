Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize ihanet edenlere saygımız olmaz

Hasan KIRMIZITAŞ- Mücahit YOLCU- Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin\'i terör unsurlarından arındırarak gerçek sahiplerine vereceklerini söyledi. Erdoğan, tek bir terörist kalmayıncaya sürecek mücadelenin Afrin\'in ardından İdlib ve Münbiç ile devam edeceğini belirtti, \"Ta 11 bin kilometreden kalkıp gelenler, bu teröristlere maaşlarını verenler kusura bakmasınlar; eğer bizimle müttefikseniz müttefikliğin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Biz müttefiklerimizle beraber hep yürüdük, ihanet etmedik. Şunu bilin ki; bize ihanet edenlere saygımız olmaz\" dedi.

Ak Parti Gaziantep il kongresine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı Karataş Spor Salonu önündeki alanda toplanan binlerce kişiye hitap etti. Otobüs üzerinden kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerleri andı. Bakara Suresi 154\'üncü ayeti Arapça okuyarak tercümesini yapan Erdoğan, \"Kur\'an\'ı Kerim\'de ne buyuruyor; \'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak siz anlamazsınız, siz bilemezsiniz.\' Şu anda askerlerimiz zırhlı taşıyıcılarda giderken ne diyorlardı, \'düğüne gidiyoruz.\' İşte şahadete yürüyen düğüne gider gibi yürür. Şu anda 2021 oldu, daha da olacak. Orada tek terörist kalmayıncaya kadar, inşallah oradaki teröristleri derdest edip o toprakları sahiplerine o yerleri teslim edeceğiz\" dedi.

\'HİÇBİR ZAMAN ZALİMLERLE BERABER OLMADIK\'

Fırat Kalkanı Harekatı ile toprakları gerçek sahiplerine verdiklerini ve müttefik ülkelerin Türkiye\'ye yönelik eleştirilerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Biz Fırat Kalkanı Harekatı\'nda bunu yaptık mı? Cerablus\'ta yaptık mı? Rai de, El Bab\'da yaptık mı? Afrin\'de, İdlib\'de Münbiç\'te de yapacağız. Kimse oraların sahibi, onlar gelecek, sahibi olmayanlar değil. Ta 11 bin kilometreden kalkıp gelenler, bu teröristlere maaşlarını verenler kusura bakmasınlar. Eğer bizimle müttefikseniz müttefikliğin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin. Biz müttefiklerimizle beraber hep yürüdük, ihanet etmedik. Şunu bilin ki; bize ihanet edenlere saygımız olmaz. Şu anda Suriye\'de eğer Esed\'den bahsediliyorsa, Esed katildir. Zira bir milyona yakın vatandaşını öldüren bu değil mi? Kimyasal silahlarla bunun yanında bütün konvansiyonel silahlarla kendi vatandaşını öldüren bu değil mi? Bu dünya, bu adama nasıl sahip çıkıyor, yanında nasıl yer alıyorlar. Biz hiçbir zaman zalimlerle beraber olmadık, zulmetmedik, zulmedenlerle yan yana olmadık. Şu anda da bunu yapıyoruz. Bugün biz Afrin\'e gittiysek, bunun için gidiyoruz. Bunun için de devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun.\"

\'RASTGELE TARLADAN VATAN OLMAZ\'

Rabia işareti yaparak tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 milyonun ayrım yapmadan tek millet olduğunu belirterek, \"81 milyon tek milletiz. Tek bayrak diyorum, çünkü bayrağımızın rengi şehidin kanı, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisidir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer üstünde ölen varsa vatandır. Rastgele tarladan vatan olmaz, ama kanla yoğrulmuşsa işte o vatan olur. 780 bin kilometre kareyle tek vatanız. Tek devlet diyoruz; bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz var mı? Paralel devletmiş. Neredeler, Pensilvanya\'da. Arkasında kim duruyor, anlıyorsunuz, ondan sonra niye böyle söylüyorsunuz diyorlar. Söylememize gerek yok. Senin stratejik ortağına bu devlete darbe yapanı eğer orda saklıyorsan, onu bize vermiyorsan kusura bakma. Benim milletime ben bunu anlatamam ve anlatamıyorum da. Yapacağınız tek iş var, bu FETÖ denilen darbeciyi sizin bu ülkeye vermenizdir. Vermediğiniz sürece kusura bakmayın\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 500 bin Suriyeliye ev sahipliği yapan Gaziantep halkına misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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