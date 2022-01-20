Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Şeyh Saif Bin Zayed ile görüştü. Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini ifade etti.



Parlamenterler heyetinin de katıldığı görüşmede Türkiye-BAE ilişkileri, yeni dönemden beklentiler ile ticari, ekonomik ilişkilerin daha da ileri taşınmasına ilişkin temenniler dile getirildi. Meclis Başkanı Şentop görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini ifade etti.



TBMM Başkanı Şentop ise Türkiye ve BAE arasında uzun bir tarihi bir bağ olduğunu ifade ederek BAE ile yakın ilişki ve iş birliği için her iki tarafın da istekli olduğunu BAE yetkililerinin de güçlü bir irade içinde bulunduğunu söyledi.

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