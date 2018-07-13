Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verecek.

4 Temmuz'da yayımlanan 698 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile 'Devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası ve devlet üstün hizmet madalyası ile devlet nişanı, cumhuriyet nişanı ve liyakat nişanı verilecekleri doğrudan tespit etme' yetkisi Cumhurbaşkanı'na verilmişti.

Anadolu Ajansı'nın (AA) aktardığına göre, dün Meclis'te gerçekleşen oylamada Meclis Başkanı seçilen Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Devlet Şeref Madalyası verecek.

Madalya verilen bazı isimler

Devlet Şeref Madalyası ilk olarak 28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'ya verildi. 28 Ağustos 1998'deki törende madalyayı Karadayı'ya, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel taktı. Devlet Şeref Madalyası verilen ikinci isim Demirel oldu. Süleyman Demirel'in madalyası, cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılmasından bir ay sonra, 16 Haziran 2000'de düzenlenen törenle halefi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından verildi. Bir diğer madalya, 2002 yılında, Bülent Ecevit hükümetinin teklifi, Cumhurbaşkanı Sezer'in tevcihiyle Genelkurmay Başkanlığı görev süresi dolan Orgeneral Hüseyin Kıvrıoğlu'na verildi. Devlet Şeref Madalyası sahibi dördüncü isim ise Kuzey Kıbrıs 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş oldu. Denktaş'ın madalyasını 6 Temmuz 2005'te düzenlenen törenle Sezer takdim etti.

Devlet Şeref Madalyası'nın yasal düzenlemesi 1983 yılında yapılmasına rağmen, 1998'e kadar kimseye verilmemişti.