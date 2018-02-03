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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da zeytin dallı bayraklarla karşılandı

Felat BOZARSLAN-Serdar SUNAR-Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman İl kongresine katılmak üzere Bitlis'ten helikopterle Batman'a geldi

03 Şubat 2018 20:23

Felat BOZARSLAN-Serdar SUNAR-Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Batman İl kongresine katılmak üzere Bitlis\'ten helikopterle Batman\'a geldi. Erdoğan\'ı karşılayan partililer, zeytin dalı asılan Türk bayrakları sallayıp, sevgi gösterisinde bulundu. 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis\'teki programının ardından helikopterle Batman 16 Mayıs Şehir Stadyumu\'na indi. Stadyum ve çevresinde toplanan partililer, Türk bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla Erdoğan\'a sevgi gösterisinde bulundu. Partililer, Afrin\'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'nı simgeleyen zeytin dalına asılı Türk bayrakları ile Erdoğan\'ı karşıladı.

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