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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi

2 saat süren toplantıda Musul'un Başika Kampındaki Türk askerlerinin durumu görüşüldü

08 Ekim 2016 14:33

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.30'da toplanan güvenlik zirvesi sona erdi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Beylerbeyi Sarayı'ndaki toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile ilgili bürokratlar katıldı.

2 saat süren toplantıda Musul'un Başika Kampındaki Türk askerlerinin durumu görüşüldü.

Toplantının ana gündem maddesi Başika Kampı nedeniyle Irak hükümeti ve Türkiye arasındaki gerginlikti.

Zirvede, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatı, IŞİD ve PKK olmak üzere terörle mücadele konuları da ele alındı.

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güvenlik zirvesiCumhurbaşkanı Tayyip ErdoğanBeylerbeyi sarayı

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