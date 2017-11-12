Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile İstanbul'daki Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşme 3 saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında Başbakan Yıldırım ve Orgeneral Akar ile görüşmesi yer almıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya'ya günü birlik bir ziyaret gerçekleştirerek Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Bu ziyaretin ardından Erdoğan, sırasıyla Kuveyt ve Katar'a da ziyarette bulunacak.