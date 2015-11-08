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Banka genel müdürünü arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ailenin borcunu kapattı

Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan aileye terrier cinsi bir köpek hediye etmişti

08 Kasım 2015 12:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önceden köpek hediye ettiği 9 yaşındaki hayvansever Ömer Faruk Yıldırım’ı telefonla aradığında annesinin banka borcu yüzünden 3 ay hapis cezası aldığını öğrendi. Erdoğan’ın talimatıyla, bankanın genel müdürü aranarak sorunun çözüldüğü öğrenildi.

Habertürk’ten Çiğdem Yılmaz ve Umut Tütüncü’nün haberine göre Hediye için Cumhurbaşkanı’na teşekkür eden Ömer Faruk kefil olduğu bir kredi borcu yüzünden annesinin 3 ay hapis cezası aldığını anlatınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla anne Zahide Yıldırım’ın banka borcu sorunu da çözüldü.

 

Sürpiz telefon

 

Yozgat’ta yaralı bir köpeği tedavi ettirmek için Yozgat Devlet Hastanesi’ne götüren Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Yıldırım, bu davranışının basına yansıması üzerine geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitmişti. Külliyede Türkiye’nin tüm illerinden davetlilerin yer aldığı Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan Ömer Faruk, o görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir köpek istemişti. Bunun üzerine Erdoğan, önceki gün aileye Bekir Bozdağ aracılığıyla terrier cinsi bir köpek göndermişti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, gece de sürpriz bir şekilde telefon açtığı Yıldırım Ailesi’yle, mutluluklarını paylaştı. Erdoğan’ın hem anne Zahide Yıldırım hem de Ömer Faruk’la konuştuğu öğrenildi. Ömer Faruk ve annesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendilerine hediye edilen köpeği çok sevdiklerini, telefonla aranmalarının da kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

 

Borç yüzünden hapis

 

Minik Ömer Faruk, görüşmede, annesi Zahide Yıldırım’a bir akrabasının banka kredisine kefil olması nedeniyle doğan borçtan dolayı 3 ay hapis cezası verildiğini Erdoğan’a anlattı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın ilgili bankanın genel müdürünü aradığı ve sorunun çözüldüğü ifade edildi. Ayrıca anne Zahide Yıldırım’ın İŞKUR kapsamında geçici işçi olarak çalıştırılacağı, daha sonra ise Yozgat Belediyesi tarafından istihdam edileceği bildirildi. Erdoğan’la görüşmesini anlatan Ömer Faruk, “Köpeği aldığımı ve teşekkür ettiğimi söyledim. Özellikle bir sıkıntımın olup olmadığını sorması üzerine, annemin kefil olduğu borç yüzünden yaşadığımız sıkıntıyı dile getirdim. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı tarafından borç ödendi. Çok mutlu olduk, Allah razı olsun Cumhurbaşkanı’mızdan” dedi. 

 

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