CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKİR İZZETBEGOVİC İLE BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK/SARAYBOSNA DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde İzzetbegovic ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İzzetbegovic, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Bu arada Erdoğan\'ı, Cumhurbaşkanlığı binasına gelişinde çok sayıda Boşnak ve Türk karşıladı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın karşılanması

-Erdoğan ve İzzetbegovic\'in tokalaşması

-Görüşmeden görüntü

