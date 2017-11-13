Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'na erken hareket etti

Özgür ALTUNCU -Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sabah sürpriz bir şekilde Kısıklı\'daki konutunda Başbakan Binali Yıldırım\'ı kabul etti. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Başbakan Yıldırım konuttan ayrıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı. Saat 13.00 sıralarında Atatürk Havalimanı\'na hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a makam aracında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik etti. Soçi\'ye hareketinden önce saat 14.30\'da Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nde basın açıklaması yapacağı duyurulan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, 1,5 saat önce havalimanına geçmesinin nedeni olarak özel görüşmeler yapacak olması gösterildi.

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