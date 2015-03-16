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Erdoağan: Yıl oldu 2015, biz hâlâ yerli otomobil için kapı kapı dolaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aselsan açılışında konuştu

16 Mart 2015 17:24

Geçmiş dönemlerde üretimin önüne geçildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Devrim arabasının başına neler geldiğini biliyorsunuz. O dönemde verilen emeklerin heba olmasının acısını hala yaşıyoruz. Yıl oldu 2015 biz hala yerli otomobil için kapı kapı dolaşıyoruz" dedi.

Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki Merkezi'nin açılışında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aselsan başarılarıyla iftihar kaynağımız olmaya devam ediyor. Nuri Demirağ'ı biliyorsunuz. Kendisi ülkemizde demiryollarını yapan şahıs. Bu ülkenin madem uçağa ihtiyacı var. Bunu ben yaparım diyor. Atatürk Havalimanın olduğu araziyi satın alıp uçak pisti olarak kullanıyor. Şu an Deniz Müzesi'nin olduğu yere de ikmal yeri açıyor.

Türk Hava Kurumu'nun verdiği bir siparişi yapıyor. Uçak hayvanlar için açılan çukura düşüyor. Kimse sipariş vermediği gibi yurtdışına satış yapmasına da izin verilmiyor. Sonunda 1950'de fabrikaya kilit vuruluyor, uçaklarda hurdaya veriliyor.

Aynı şekilde tank üretimine teşebbüs etmişiz. Bu teşebbüsün de gerekli sipariş verilmiyor. Devrim arabasının başına neler geldiğini biliyorsunuz.

O dönemde verilen emeklerin heba olmasının acısını hala yaşıyoruz. Yıl oldu 2015 biz hala yerli otomobil için kapı kapı dolaşıyoruz.

Üretim için ürkek olanlar ithalat için çok cesurlar. Bu millet çok zor şartlarda kazandığı birikimlerini yıllarca yurt dışından alınan uçaklara tanklara harcadı.

Altay tankımızın seri üretimine yakın zamanda başlıyoruz. Atak helikopteri seri üretime geçti. Türkiye 1930'lardan 2000'lere kadar süren yanlışları bundan sonra yapmayacak.

Savunma sanayinde dışa bağımlılığı kaldırmayı planlıyoruz. Bazı ülkeler bize dirsek çeviriyorlar. bunlar bir de dost, müttefik ülke. Bunlar güçlü Türkiye'den korkuyor.

Uçağımızı, tankımızı, yüzde yüz yerli olarak yapacağız. Daha önce darbeyle ülkemizi geriletmek isteyenler önce Gezi olayları ardından 17-25 Aralık darbesiyle ülkemize sekte vurulmak istendi. Bu çeteye karşı içeride ve dışarıda mücadelemiz sürecek.

Türkiye etrafındaki yangına rağmen sukunetin merkezi olmuştur. İnsanlık dün Halepçe'ye sessiz kalmıştı. Bugün de Halep'e sessiz. O gün 500 bin Kürt kardeşlerimize kapılarımızı açtık.

Türkiye olarak tüm bu gelişmeler karşısında diplomatik hamlelerin yanında askeri gücünü de yanında görmeli.

1974'te Kıbrıs harekatında dost ülkeler bize sırtını döndü ya. Hani telsizlerimiz çalışmadı ya. İyi ki de çalışmadı. Sonra Aselsan kuruldu.

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