T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Mehmet İLKAY ÖZER - Cengiz ÇOBAN/İstanbul, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti

31 Ağustos 2017 21:06

Mehmet İLKAY ÖZER - Cengiz ÇOBAN/İstanbul, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı\'nda anne ve babasının mezarlarını ziyaret etti. Saat 17.15 sıralarında mezarlığa gelen Erdoğan\'a İstanbul Valisi Vasip Şahin\'de eşlik etti. Erdoğan Karacaahmet Mezarlığı\'nda ilk olarak anne ve babasının mezarını ziyaret etti. Erdoğan daha sonra kabirleri yine burada olan kayınvalidesi ve kayınpederinin mezarını ziyaret etti. Erdoğan\'ın ziyareti sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Erdoğan\'ı mezarlık çıkışında vatandaşlar beklerken, Erdoğan ayrılmadan önce burada bulunanların ve gazetecilerin bayramını tebrik etti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetCengizDHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Karacaahmet MezarlığıSaatErdoğanValisi VasipErdoğan Karacaahmet Mezarlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24