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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALMANYA CUMHURBAŞKANI STEİNMEİER İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

  Gülseli KENARLI / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bugün telefonda görüştü

27 Ağustos 2018 23:05

 

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, güncel konular da ele alındı. Almanya ve Türkiye arasındaki istişare ve işbirliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğuna işaret edilen görüşmede iki lider, ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit ettiler. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Eylül sonunda Almanya\'ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin hazırlıklar da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye Bakanları arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydettiler.

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