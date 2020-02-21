Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa lideri Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Maron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede, Almanya’nın Hanau kentindeki saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı, "Yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı saikli bu saldırıları lanetlediğini" ifade etti.

"Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini" belirten Erdoğan, "insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini" vurguladı.