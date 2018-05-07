CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALİ ŞAN'IN DÜĞÜNÜNE KATILDI

Ozan URAL / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şarkıcı Alişan ve oyuncu Buse Varol\'un düğününe katılarak çiftin nikah şahidi oldu.

Beşiktaş\'ta bulunan bir otelde yapılan düğün törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanı sıra eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Vasip Şahin ile İBB Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Saat 21.00 sıralarında otele giriş yapan Erdoğan, düğünde yarım saat kaldıktan sonra ayrıldı.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın da hazır bulunduğu düğünden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın konvoyunun gelişi

-Konvoyun ayrılması

-Sosyal medyada paylaşılan düğünden görüntüler



