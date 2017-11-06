Cumhurbaşkanı Erdoğan: (AKM'nin yenilenmesi) 2019'un ilk çeyreğinde hizmete girecek (1)

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Yeni AKM Projesi\"nin tanıtım toplantısında konuştu.

Erdoğan, \"Atatürk Kültür Merkezi Projesi tanıtım toplantısının, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bakanlığımızdan, belediyemize ve mimarlarımıza kadar bu projenin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. İnşallah az önce de değerli mimarımızın da ifade ettiği gibi 2019\'un ilk çeyreğinde, nasip olursa tamamlanıp hizmete girdiğinde Atatürk Kültür Merkezi, İstanbulumuz için gerçekten yüz akı, gerçekten sembol bir mekan haline gelecektir\" dedi.

\"Taksim Meydanı\'nda inşallah araçları da görmeyeceğiz\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Gümüşsuyu\'ndan geliş ve araçlar oradan yerin altından Mete Caddesi\'nden Taşkışla\'ya doğru devam edecek. Dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi\'nin önünde bir araç trafiğini görmeyeceksiniz. Aynı şekilde Marmara Oteli\'nin önünde de bir araç trafiği görmeyeceksiniz. Orada da yine yerin altına almak suretiyle tamamen yayalaştırılmış bir Taksim Meydanı\'nı göreceksiniz. Dolayısıyla Taksim Meydanı\'nın bu yayalaştırma süreci, yeni peyzaj düzenlemeleriyle birlikte meydana farklılık kazandıracak, farklı bir zenginlik getirecek\" diye konuştu.

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