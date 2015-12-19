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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ak Saray'a taşındı

Erdoğan, Abdullah Gül'ün görevden ayrılmasının ardından eski Dışişleri Konutu'nda yaşamaya başlamıştı

19 Aralık 2015 23:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çankaya'daki eski Dışişleri Konutu'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Devlet Konukevi'ne taşındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık Pazartesi akşamından itibaren Ankara'da ikametgah olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sınırları dahilindeki Devlet Konukevi'ni kullanmaya başladığını duyurdu.

Başbakanlığı döneminde Subayevleri'nde bir apartman dairesinde yaşayan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilmesinin akabinde, selefi Abdullah Gül'ün ikametgah olarak kullandığı eski Dışişleri Konutu'na taşınmıştı.
 

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