CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Haber: Cansel KİRAZ- Kamera: Güven USTA İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'nı ziyaret ederek İl Başkanı Bayram Şenocak ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni\'ne katılmak üzere merkezden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara\'da düzenlenen törenden sonra genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.



Görüntü dökümü:

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-Erdoğan\'ın Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı\'ndan çıkışı

-Konvoyun gidişi

