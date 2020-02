Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de zafere yaklaşıyoruz

Hasan DEMİRBAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıldığını belirterek, \"Er ya da geç Afrin operasyonu bitecek. Ama süresi ne kadardır, takvim veremem\" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi\'ne katılmak üzere kente geldi. Kongrenin yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Gençler, inşallah Genelkurmay Başkanımız Afrin\'e çağrı yaptığı zaman önce ben gideceğim, sonra siz geleceksiniz. Ne diyorduk? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Biz hep sabrettik. Sınırlarımızda haddinizi bilin. Bizi Hatay\'da, bizi Kilis\'te, Mardin\'de rahatsız ediyorsunuz, haddinizi bilin. İçerideki teröristlerden 40 yıl çok çektik. Ama bu sabrın bir sonu vardı. Bıçak kemiğe dayandı. İçerideki teröristler, Suriye\'deki teröristlerle birleşti. Bir de utanmadan, sıkılmadan Kürt kardeşlerimizi istismar ettiler. Bizim mücadelemiz teröristlere karşı\" dedi.

\'BİZE TOPRAKLARIMIZ YETER\'

\"Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz\" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

\"Unutmayın, sabreden kimse, zafere ulaşacaktır. Zafere daha yakınız. Şu anda gece gündüz demeden Mehmedimiz dağ, taş, tepe yürüyor. Bu sabah sayı yaklaşık 1600\'e ulaştı etkisiz hale getirilenler. 30 kadar Mehmetçiğimiz, 60 küsur ÖSO\'dan olmak üzere şehidimiz var. Yine şu an itibariyle 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus\'ta, El Bab\'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin\'de de, İdlib\'de de, Münbiç\'te de hedefe ulaşılacaktır. Biz kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine dönsün istiyoruz. Bizdeki çadırlarda değil, kendi topraklarında onlara evler yapalım. Bunun için gayret ediyoruz. Yoksa bizim Türkiye olarak, kardeş Suriye\'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. 18 milyon kilometrekarelik topraklara sahipken, 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de buna hamdediyoruz. Er ya da geç Afrin operasyonu bitecek. Ama süresi ne kadardır, takvim veremem.\"

\'SENİN DEVLETİN PENSİLVANYA MI?\'

FETÖ yargılamalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Neymiş, paralel devletmiş. FETÖ senin devletin Pensilvanya mı? Sen adamlarını al, Pensilvanya\'da yaşa. Bunlar bedelini ödüyor. Bazıları bize geliyor, acınası haller yapıyor, \'Benim oğlumun suçu yok\' diyorlar. Türkiye yargı devleti. Zaten çıkar. Acırsanız, acınacak hale gelirsiniz. Bunlar millete zulmettiler. Parçaladılar, böldüler, sonra da kaçıp gittiler. Gelemiyorsun, niye? Korkaksın, korkak. Suçlusun. Korkaklar zafer anıtı dikemezler\" dedi.