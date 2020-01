Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır; bunu Münbiç takip edecek

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ-Tuna İŞLEYEN/KÜTAHYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya\'da yaptığı konuşmada, \"Şimdi batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru da yerle yeksan edeceğiz. Afrin Operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem ki Münbiç\'te bize verilen sözler yerine getirilmedi öyleyse bunun gereğini yerine getirmemize kimsenin söyleyecek sözü olamaz. Kademe kademe Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Kütahya 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. Erdoğan ilk olarak, kongrenin yapıldığı Gençlik Merkezi Spor Salonu önünde toplanan kalabalığa hitaben konuşma yaptı.

KILIÇDAROĞLU\'NA YÜKLENDİ

Burada Rabia işaretinin ne anlama geldiğini anlatan Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu da eleştirerek şunları söyledi:

\"Rabia\'mızı anlamayanlar var. Bak Kılıçdaroğlu anlıyor mu? Anlamaz. Onun millet, bayrak, vatan, devlet diye bir derdi yok. O PKK\'lı teröristlerle el ele, kol kola varsın yürüyüş yapsın. O bu ülkede darbe yapıldığı gece, affedersiniz kaçarak Bakırköy Belediyesi\'ne sığınan birisi. Biz, milletimizle beraber Atatürk Havalimanı\'nda F-16\'lar üzerimizden geçerken, helikopterler üzerimizde sorti yaparken, biz orada halkımızla, milletimizle beraber, el ele, omuz omuza darbeye karşı ne yapacağımızı ilgili arkadaşlarımızla beraber onun planlarını yaptık, oradan onun talimatlarını verdik. O ise televizyondan ne olduğunu ne bitiğini izliyordu. Ondan sonra da utanmadan sıkılmadın ne diyor; \'İlk önce tankların karşısına ben çıkarım\' diyor. Geç geç o işi. Senin kilon bunu kaldırmaz. İşte İstanbul\'a getirdiğin il başkanı ile belli oluyor nerede olduğun. Her şey ortada.\"

\"TÜRKİYE BÜYÜMEDE 1 NUMARA OLDU\"

Erdoğan, konuşmasından sonra kongrenin yapılacağı spor salonuna geçti. Burada yaptığı konuşmada, Ak Parti\'nin 16 yıl önce kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süre içerisinde Türkiye\'de milli gelirin 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara yükseldiğini söyledi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bakınız; partimizi 16 yıl önce kurduğumuzda neredeydik, bugün neredeyiz? Kişi başına milli gelirin 3 bin 500 dolar olduğu günden şu anda 11 bin dolar olduğu güne geldik. İhracatımızın 36 milyar dolar olduğu günden hamdolsun bugün artık tırmandık tırmandık şu anda 158 milyar dolara geldik. Ve bütün bunlarla beraber artık Türkiye dünyadaki biliyorsunuz en büyük ülkeler sıralamasında 17\'nci sırada. Avrupa\'da 6\'ncı sırada. Hedefimiz inşallah 2023\'te bu sıralamada ilk 10\'a girmek. Çalışıyoruz, koşuyoruz. Daha iyi olacak. İşte 2017\'nin üçüncü çeyreğinde dünyada büyüme sıralamasında bir numara hangi ülke? Türkiye. Yüzde 11 ile ne yaptı, bir numara oldu. İnşallah bu hızla yola devam edeceğiz. Bu Rabia\'ya sahip çıktığımız sürece bizi kimse yıkamayacak. Biz 80 milyon tek milletiz.\"

\"YANILDIKLARINI GÖSTERMEK BOYNUMUZUN BORCU\"

Terörle mücadele ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlara Allah\'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

\"Türk milleti inancı ve onun semboleri olarak gördüğü ezanı, bayrağı, vatanı, devleti uğruna canını feda etmekte hiçbir zaman tereddüt göstermemiştir. Bugün de şehit verebileceğimiz tehditi ile bizi istiklal ve istikbal mücadelesinden çekilmeye, başımıza gelebileceklere razı gelmeye kabul ettirenler varsa onlara yanıldıklarını göstermek boynumuzun borcudur. Terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbelerle, ekonomik tuzaklarla bizi içerden çökertemeyenlerin sınırlarımızın dışından ülkemizi kuşatma hedeflerini de Allah\'ın yardımı ile kursaklarında bırakacağız.\"

\"SİZ KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?\"

Türkiye\'nin 1000 yıldan bu yana aynı coğrafyada olduğunu ifade eden Erdoğan \"Geçmişimiz bize her türlü tuzağı, her türlü kumpası, her türlü ihaneti öğretmiştir. Suriye\'de kendilerince bir oyun kurgulayanlar, terör örgütünü adını değiştirerek kurnazlık yaptıklarını sanıyorlar. Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü organizasyonun adı terör örgütüdür. Yok Suriye Demokratik Güçleri imiş, yok sınır ordusuymuş, yok sınır muhafızlarıymış, yok iç güvenlik oluşumuymuş; siz kimi kandırıyorsunuz ya? Bu örgütün adı PYD\'dir, bu örgütün adı YPG\'dir. Hani Amerika\'nın da Avrupa Birliği\'nin de terör örgütleri listesinde olan PKK var ya; Suriye\'de tuttukları örgüt işte onun ta kendisidir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve tüm dünyayı kandırmak için adeta kırk takla atıyorlar\" diye konuştu.

\"ONLARIN NE DEDİKLERİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR\"

Türkiye\'nin güneydoğusu\'ndaki gelişmeleri de değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle dedi:

\"Daha birinin mürekkebi kurumadan iç güvenlik oluşumu diye bir şey çıkıyor önümüze. Bunların birbirlerinden haberi yok. Ya da birini söylediği yalanı öteki duymadığı için her biri başka telden çalıyor. Üstelik bir de \'Bu girişimlerimiz Türkiye\'yi hedef almıyoruz\' diyerek güya üste çıkıyorlar. Her ne olursa olsun artık onların ne dedikleri bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü biz sahada ne olup bitiyor, sadece ona bakıyoruz.\"

\"\'TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÜVENMENİN YANLIŞ OLDUĞUNU ÖĞRENECEKLER\"

Erdoğan \'Bir gece ansızın gelebiliriz \' diyen kalabalığa \"Geldik ve geliyoruz\" yanıtını vererek konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"4 bin 900 TIR ve 2 bin uçak dolusu silah, mühimmat, araç gereç yığdılar mı? Yığdılar. Biz bunların hepsini tespit ettik. Hâlâ silahların bir kısmını ülkemizdeki teröristlerin üzerinden yakalamaya başladık. Teröristlerin omuzlarına ne idüğü belirsiz armalar çakarak hakikatları ortadan kaldırabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Okyanus ötesinden buraya bakıldığında eğer Türkiye\'nin bütün bunları kabul edip, eli böğründe oturacağını sanalar varsa ne bu ülkeyi ne bu milleti hiç tanımamış demektir. Onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ\'cülar ve bu ihanet şebekesinin omurgasız her türlü kullanıma elverişli elemanları geliyor. Ya da bunların aklına bölgede çalışılacak ortak deyince de sadece parayı verenin tepe tepe kullanabileceği bir kiralık katiller ordusundan ibaret olan PKK\'lılar geliyor. Ama merak etmeyin öğrenecekler. Terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler. Bu bölgede Türkiye\'den başka çalışılabilecek müttefik bulamayacaklarını öğrenecekler. Mazlumların feryadı, masumların kanı üzerinde demokrasi inşa edilemeyeceğini, zulümle abad olunamayacağını da öğrenecekler.\"

\"TERÖR PİSLİĞİNİ TEMİZLEYECEĞİZ\"

Türkiye\'nin bu coğrafyadaki bin yılık varlığını cesaretle birlikte sabıra da borçlu olduğunu söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

\"Çünkü kim sabreder, zafer onundur. Nasıl ki yaptığımız operasyonla terör koridoruna bir hançer sapladıysak şimdi de batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru da yerinde ifşa edeceğiz. Şimdi batıdan başlayarak kademe kademe bu koridoru da yerle yeksan edeceğiz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. Bunu Münbiç takip edecek. Madem ki Münbiç\'te bize verilen sözler yerine getirilmedi öyleyse bunun gereğini yerine getirmemize kimsenin söyleyecek sözü olamaz. Kademe kademe Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz.\"

\"BİZİM HARCADIĞIMIZ 30 MİLYAR DOLARI GEÇTİ\"

Erdoğan, Türkiye\'nin Suriye\'nin toprak bütünlüğü ve bağımsız geleceği ile ilgili olumsuz bir düşüncesi olmadığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

\"Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncemiz yoktur. Tam tersine kendi milli güvenliğimizle beraber ülkemizdeki 3.5 milyon sığınmacı başta olmak üzere Suriyeli kardeşimizin güvenliği, huzuru ve geleceği için de bu adımları atıyoruz. Ben şimdi buradan bir şey söylüyorum. Bu ayıp, kim takip ediyor? Batı\'nın tüm ülkelerine sesleniyorum. Allah aşkına ya sizin bu 3.5 milyon sığınmacıyla ilgili bir derdiniz yok mu? Bu 3.5 milyon insan ne yer, ne içer, ne giyer, bunlar hastalandığı zaman nereye gider? Bununla ilgili bir derdiniz yok mu? Tüm Batı\'ya sesleniyorum. Siz bunlara karşı bugüne kadar ne yaptnız? Türkiye\'ye verdiğiniz sözler vardı. İşte \'Biz size şu kadar para vereceğiz\'. Bu parayı zaten bize vermiyorsunuz. Uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Kızılay\'ımıza ulaştıracaktınız. Ne verdiniz? Ve de vermeselerdi. Bize verdikleri 900 milyon euro. Birleşmiş Milletler\'in verdiği 600-700 milyon dolar. Peki bizim harcadığımız ne? Bizim harcadığımız ise şu anda 30 milyar doları geçti. Vermeselerdi. Biz bu desteği yapmaya devam edeceğiz. Suriye halkı geleceğine güvenle bakmadan bizim de huzur içinde olmayacağımızın farkındayız. Batı\'nın bunu öğrenmesi lazım. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde 2 bin kilometrekare bizim güvencemizde, korumamızda. Şu ana kadar 100 bin kadar Suriyeli muhacir evlerine döndü. Bunu biz sağladık. Biz kendimiz ile birlikte Suriyeli dostlarımız için mücadele veriyoruz. Suriye\'de kimler işgalcidir? Suriye halkını çoluk çocuk demeden katleden herkes isgalcidir. 1 milyona yakın Suriyeliyi katledenlerden daha büyük işgalci olur mu? Bu ülkede ele geçirdikleri her şeyi baskı ile tehdit ile almaya çalışan teröristler işgalcidir.\"

TAŞERON İŞÇİLERE YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda kadro ile ilgili sorunlarını dile getirmeye çalışan bir grup taşeron işçiye yönelik olarak da şunları söyledi:

\"İşçiler kadroya alınmıştır. 1 milyona yakın insanın şu anda kadroları verilmiştir siz ama hâlâ orada 10 kişi-15 kişi burada anlayamamışsınız. Değerli kardeşim bütün bu attığımız adımlar birilerini şımartmasın. Kimsenin yapamadığını, cesaret edemediğini, AK Parti iktidarı olarak bizler yapmış ve 1 milyona yakın şu anda taşeron olayındaki elemanların hepsini kadrolarını vermek suretiyle iş sahibi yaptık. Ve yeni kadroları ile en azı 450-500 lira şu anda artı zam almak suretiyle 1000 liya kadar olan bir artı zam ile yollarına devam ediyorlar. Bunu da mı benim söylememi istiyorsunuz?\" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını ardından Kütahya\'daki 15 Temmuz Şehitleri Seramik Fabrikası\'nın açılışını yaptı.



