Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistanlı mevkidaşı Eşref Gani ile telefonda görüştü

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div class="css-1dbjc4n r-1s2bzr4">\n<div id="id__8vxqmc52m55" class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"><span class="css-901oao css-16my406 r-poiln3 r-bcqeeo r-qvutc0">Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.</span></div>\n<div class="css-901oao r-18jsvk2 r-37j5jr r-1blvdjr r-16dba41 r-vrz42v r-bcqeeo r-bnwqim r-qvutc0" dir="auto" lang="tr"> </div>\n</div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n">\n<div id="divBaslik_49572314" class="iliskiBaslik ltr">Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.</div>\n<div id="divSpot_49572314" class="spotCss ltr"> </div>\n<div class="clearfix"> </div>\n<div id="yayinHakDiv_49572314" class="news_extra_meta_informations"> </div>\n<div id="icerikDiv_49572314" class="iliskiIcerik ltr"> </div>\n</div>\n<div class="css-1dbjc4n r-1r5su4o">\n<div class="css-1dbjc4n r-1awozwy r-18u37iz r-1wtj0ep"> </div>\n</div>\n</body>\n</html>