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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistanlı mevkidaşı Eşref Gani ile telefonda görüştü

12 Ağustos 2021 00:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 
Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür etti.
 
 
 
 
 
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