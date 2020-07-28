Erdoğan: Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu ülkeyi teslim alamayacaksınız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasını eleştiren ülkelere tepki gösterirken "Tarihi eserleri koruma noktasında Batılı ülkelerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur. Milletimiz de tüm insanlık da kimin nerede durduğunu çok iyi biliyor" dedi.

Sümela ve Ortahisar Ayasofya Camii'nin açılışında konuşan Erdoğan, "Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sancılarının, yeni bir doğumun habercisi olarak gördüğümüzü belirtiyoruz. Karşımızdakilerden de bu kadar açık, bu kadar berrak, bu kadar delikanlıca bir duruş bekliyoruz" ifadesini kullanırken, "Maalesef sürekli bel altı vurarak, kazanım elde etmeye alışmış olanlar içerde ve dışarda aynı sinsilikle yollarına devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Türkiye'ye saldırılar olduğunu öne sürerken, "Başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu ülkeyi teslim alamayacaksınız. Çünkü artık karşınızda eski zayıf ve ürkek ülke değil, canı pahasına büyük ve güçlü Türkiye için yürüyen bir devlet var" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Ortodoks vatandaşların 15 Ağustos'ta Sümela'da Meryem Ana ayinini gerçekleştirebileceğini de duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Tarihi eserleri koruma noktasında Batılı ülkelerin Türkiye'ye söz söyleme hakkı yoktur. Milletimiz de tüm insanlık da kimin nerede durduğunu çok iyi biliyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, artık yolun sonu görünüyor.

"Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sancılarının, yeni bir doğumun habercisi olarak gördüğümüzü belirtiyoruz. Karşımızdakilerden de bu kadar açık, bu kadar berrak, bu kadar delikanlıca bir duruş bekliyoruz. Maalesef sürekli bel altı vurarak, kazanım elde etmeye alışmış olanlar içerde ve dışarda aynı sinsilikle yollarına devam ediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, artık yolun sonu görünüyor. Mağdurların ve mazlumların feryadı arşı kaplamışken, artık kimse hakikatin üzerini kapatamaz. Türkiye olarak medeniyetimizden aldığımız ilhamla hak, hakikat, adalet ve barış uğrunda verdiğimiz mücadeleyi sürekli daha ileriye taşımakta kararlıyız.

"Her mücadele istenildiği gibi sonuçlanmayabilir ama mücadele etmeyen zaten baştan teslim olmuştur. Bugün de kendimiz ve dostlarımız için siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik ne tür mücadele gerekiyorsa tereddütümüz olmaz. Hep dediğimiz gibi, başaramayacaksınız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu ülkeyi teslim alamayacaksınız. Çünkü artık karşınızda eski zayıf ve ürkek ülke değil, canı pahasına büyük ve güçlü Türkiye için yürüyen bir devlet var.

"15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela'da Meryem Ana ayinini gerçekleştirebileceklerini duyurmak istiyorum."