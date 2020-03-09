Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Erdoğan'la yaptıkları toplantıya ilişkin, "18 Mart Mutabakatı'nın eksik kalan kısımlarını nasıl tamamlayacağımızı görüştük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir araya geldi.

Brüksel'de AB Konseyi binasında yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısına katılmayan Erdoğan, Brüksel'den ayrıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Von der Leyen, 18 Mart mutabakatının ele alındığını belirterek Yunanistan sınırında sığınmacılara yapılan müdahaleye ilişkin de konuştu. Von der Leyen "Aşırı güç kullanımının hiç bir türü kabul edilemez. Tüm müdahaleler orantılı olmalıdır"dedi.