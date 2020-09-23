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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel meseleler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı

23 Eylül 2020 18:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yöntemiyle görüştü.

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