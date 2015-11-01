Erdoğan: 7 Haziran'da rahat oluşacak bir hükümet çıkmayınca 1 Kasım'a gitme zarureti doğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım Milletvekili Genel Seçimi'nde oyunu İstanbul'da Saffet Çelebi İlkokulu'nda kullandı. Erdoğan, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "7 Haziran'da sandıklardan rahat oluşacak bir hükümet çıkmayınca bu seçime gitme zarureti doğdu" dedi. Erdoğan, seçim sonuçlarını İstanbul'dan takip edeceğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Yaklaşık 54 milyon sandığa gidiyor. Bu seçim 7 Haziran seçiminden sonra tabii sandıklardan istikrar çıkmayınca, sandıklardan rahat oluşacak bir hükümet çıkmayınca bu seçime gitme zarureti doğdu. Bu seçimde halkımız umut ederim ki istikrardan yana tercihini yapacaktır. Demokrasi yolunda çok mesafe kat etti. Sandıktan çıkacak milli iradeye herkes saygı duyacaktır. Bu seçimdeki tüm görevli arkadaşlara başarılar diliyorum. Seçimi İstanbul'dan takip edeceğim."