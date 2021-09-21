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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya gidiyor

Ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere birçok gündem maddesi masada olacak

21 Eylül 2021 17:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya ziyarette bulunacak.

Erdoğan, 29 Eylül'de Rusya'ya günübirlik ziyaret düzenleyecek. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere birçok gündem maddesi masada olacak.

Daha önce söz konusu ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelerin gündeminin oldukça geniş olacağını belirterek "Zira ülkelerimizin ilişkileri çok yönlü. İkili ilişkilerden başlamak üzere liderlerin bu bakımdan her daim üstünde konuşacağı pek çok konu var" demişti.

Kremlin Sözcüsü, Suriye dahil, bölgesel krizlerin mutlaka görüşmenin gündeminde yer alacağını da eklemişti.

Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıRusyaVladimir Putin
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