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Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Kasım'da Rusya'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da Rusya'yı ziyaret edecek

06 Kasım 2017 17:50

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13 Kasım'da Rusya'yı ziyaret edecek. Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geleceği ziyaretin ardından Erdoğan, 14 Kasım'da Kuveyt'e geçecek.

Kritik dönemde gerçekleşen görüşmede önemli başlıklar ele alınacak. Bilindiği gibi Moskova yönetimi Soçi'de yapılacak, Suriye toplantısına PYD'yi de davet etmiş ancak Ankara'nın tepki göstermesi üzerine o toplantı ertelenmişti.

Görüşmede bu konunun yanı sıra, Suriye ve Irak'taki gelişmeler ile terörle mücadelenin ele alınması bekleniyor.

Rusya ziyaretinin ardından Erdoğan, 14 Kasım'da Kuveyt'e geçecek. 

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