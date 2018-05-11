Cumhurbaşkanı: Dersimi iyi çalıştım, hazırım; 25 Haziran itibariyle hazırlıklarımız ortaya çıkacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'dersini iyi çalıştığını ve hazır olduğunu' belirterek "25 Haziran itibariyle hazırlıklarımız ortaya çıkacaktır" dedi.

TOBB Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamlarının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Bizi ne kur spekülatörleri ne faiz lobisi ne derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez.Bugüne kadar ekonomide attığımız adımları sizlerle istişare ettik. Her toplantınıza katılıp, ortak aklın gerektirdiği şeyleri yaptık.

-Güçlü Türkiye hedefine yürümeyi sürdüreceğiz. Burada soluduğum havaya, sizden gelen mesajlara çok önem veriyorum. Geçmişte işletme kurmuş, sizlerden birisi olarak. Buradaki hissiyatı en çok anlayabilecek kişilerden biri olduğumu düşünüyorum. Kendi çatım, kendi kuruluşum, kendi yerim olarak görüyorum. Buradaki farklı fikir, meşrep, köken, inançlardan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Bu farklılıklar bizim zaafımız değil, gücümüzdür. Aynı evde yaşayanlar nasıl kardeşse, sizlerin her birini de kardeşim olarak görüyorum. Kardeşin kardeşe bakışı neyse, bizim sizlere bakışımız da aynıdır. Sizin sevinci sevincimiz, sıkıntınız sıkıntımızdır.

-Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaları sanki felaket habercisiymiş gibi gösteren bazı kişiler var güçleriyl çalışıyor. Geçen yılın ortalaması, 7.4 büyüme oranı var. Gelişmekte olan ülkelerde dünyada biz bir numarayız. OECD ülkeleri arasında iki numarayız. Yav bunları bırakın, bunlar cambaz. Bunlar işi bitmiş komşuyu 4 derece yükseltti. Memurunun maaşını ödeyemiyor, 4 derece yükseltiyor. Nasıl oluyor? Yok durağanmış, şuymuş, buymuş. Zaten biz çekildik oradan. Biz o kredi derecelendirme kuruluşunun mensubu değiliz. Senin bize not verme yetkin yok. Sen hangi dersin hocasıysan o talebenin notunu ver. Bize veremezsin.

-Türkiye artık kabına inşallah sığmayacak. Seçime gidiyoruz, seçime gittiğimiz halde inşallah kabına sığmayacak.

-Yav darbenin yapıldığı günün ertesinde Türkiye dimdik ayaktaydı. Bankalar kapanacak falan dediler. Evelallah ne bankalar kapandı ne bir şey. Biz yolumuza aynen devam ettik. Başka ülkede darbe olacak, yağmalar başlar. Bunları dünyada yaşıyoruz görüyoruz. Biz ama görmedik. Niye? Zemin sağlam. İnanıyoruz, güveniyoruz. Türkiye'nin nakavt olmasını bekleyenlere cevabımızı G20'de birinci, OECD 2. olduğumuz büyümeyle verdik.

-Bu seçimde ne mi olacak? Bundan önceki 12 seçim ve halk oylamasında ne olduysa o olacak.

-Şunu söyleyeyim. Ben ana muhalefet gibi kalkıp mecbursunuz demem. Haşa! O kadar. Milletime sen bize vermeye mecbursun ifadesini kullanma saygısızlığını göstermem. Asla! O irade satın alınamaz. Birileri 15 kişiyi bir yere gönderebilir. Biz bunları yapamayız. Bunlar geçmişte Güneş Motellerde yapıldı. Ağlaya ağlaya gittiler, güle oynaya geldiler. Garip şeyler oluyor Türkiye'de.

"Çocukluğumuzda uçağa binemezdik, sırt üstü yatar havadan geçen uçağı seyrederdik"

-Çocukluğumuzda biz uçağa binemezdik, sırt üstü yatar havadan geçen uçağı seyrederdik. Artık 6-7 havayolu var. Sözümüz bizim neydi; bunun halkı yolu yapacağız demiştik ve biz bunu halkın yolu yaptık. Artık biliyorsunuz dünyada en fazla destinasyona uçan THY. Bir numarayız. Filomuz 5-6-7 bu aralarda gidip geliyoruz. Geniş gövdeli uçaklarla bir hava yolu... Bu refahın bir göstergesidir. Eğer bunlar olmazsa siz güçlü bir ülke olmazsınız. Ortadaki gerçeği de görmezden gelemeyiz.

-Madem piyasalarda bir tedirginlik var. Teşhisini yapmak ve tedbirini almak bizim görevimizdir. Geçen oturduk arkadaşlarla, Sayın Başbakanımızla birlikte oturduk, check-balance tyapalım dedik. O değerlendirme kendini gösterdi, kur oynamaya başladı lehte. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. 24 Haziran'da milletim görevi tekrar verip "Yola devam" dediği anda faiz belasıyla mücadeleden zaferle çıkacağımı söyleyeyim. Çünkü benim inancım şu: Faiz her kötülüğün hem anasıdır, hem babasıdır. Faiz, enflasyonun sebebidir. Enflasyon neden değil neticedir. Faiz nedendir. Dolayısıyla bizim faizi aşağı çekmemiz lazım. Amerika'da, Japonya'da, Avrupa'da, İsrail'de böyle mi, böyle. Bize n'oluyor ya! Biz faizi yüksek tutmakla övünüyoruz.

-Tek haneliye geldi enflasyon, Batı Gezi olaylarını pattlattı. Görünen köy kılavuz istemez ama biz bunu arkadaşlarımıza bile anlatamadık.

-Kısa, orta, uzun vadeli tedbirler aldık. Varlık barışı bunlardan biriydi, Başbakanımızın açıkladığı tedbirler var. Kamu bankalarının öncülüğünde gayrımenkul sektörünü hareketlendirmeye yönelik düşük faizli kredi uygulamasını dün başlattık. KGF kısa sürede sonuçlanacak, emeklilerimize iki dini bayramda verilecek ikramiyeler başta olmak üzere, dar gelirli kesime adımları da ekonomiye olumlu yansımaları olacaktır.

--Emeklilere verilecek iramiyeler başta olmak üzere dar gelirliyi desteklemeye yönelik adımlar olacak. Piyasa para görecek. Para ve maliye politikalarındaki çizgimizden de taviz vermiyoruz. Gidere yol açan tüm adımları gelirle dengeleyerek bütçe disiplininine bağlılığımızı sürdüreceğiz. Her ne yapılıyorsa piyasa ekonomisi çerçevesinde yapılıyor ve bu şekilde devam edecektir.

-Yeni dönemde kararları daha hızlı şekilde alabileceğimiz ve uygulayabilecepğimiz araçlara sahip olacağız. Dersimi iyi çalıştım bak söyleyeyim, hazırım. 25 Haziran itibariyle de hazırlıklarımız ortaya çıkacaktır. Kasıtlı olarak pompalanan karamsarlık havasını seçime kalmadan dağıtacak ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.