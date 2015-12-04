Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut: Bazıları yeni saldırı hazırlığında, çok ağır detaylar var!

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Yiğit Bulut, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün 2012'de yazdığı "Türkiye'nin Tahrir'i neresi olacak?" başlıklı yazısına cevaben kaleme aldığı "Yazdığım Cvap" başlıklı yazısını Star gazetesinin bugünkü (4 Aralık 2015) köşesinde aynen yayımladı. Yiğit Bulut, bugünkü yazısının girişinde "Bir süre önce yazdığım bir yazıyı 'yeni bir saldırı hazırlığı' içinde olduklarını öğrendiğim bazılarını size hatırlatmak için bir daha paylaşıyorum" ifadesine yer verdi.

Yiğit Bulut, Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunduğu 10 Şubat 2008 tarihinde başörtüsüyle ilgili anayasal düzenlemenin TBMM'den geçmesiyle ilgili olarak attığı "411 el kaosa kalktı" manşetini hatırlattığı yazısını, "Çok ağırt detaylar var. Devam edeceğiz" ifadeleriyle bitirdi.

Yiğit Bulut'un bugün yayımlanan yazısı şöyle:

Bir süre önce yazdığım bir yazıyı “yeni bir saldırı hazırlığı” içinde olduklarını öğrendiğim BAZILARINI size hatırlatmak için bir daha paylaşıyorum...

LÜTFEN HATIRLAYIN BİR SONRAKİ YAZIDA BAZI YENİ DETAYLARI PAYLAŞACAĞIM...

Aynen paylaşıyorum;

“...Türkiye’de Mayıs 2013 sonundan başlamak üzere yaşananların tesadüf olduğunu düşünenlere bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum... Sevgili dostlar, bundan aylar önce bir yazarın ‘Türkiye’nin Tahrir’i neresi olacak’ başlıklı yazısını dehşete düşerek okumuş ve yorumlarımı sizlerle paylaşmıştım... Yaşananlar sonrası sakin bir şekilde bu ‘çatışma-çarpışma ilanı’ tek başına yapılmış bireysel bir çıkış mı yoksa arkasında bir ‘grup iradesi’ var mı detayını sorgulamak ve konuyu yeniden analiz etmek istiyorum; Gelelim cümle cümle ‘yazılan-gizlenen’ analizine...

1- Yazılan: ‘Türkiye’nin Tahrir’i neresi olacak’!

Bu cümlenin altında gizlenen: Türkiye’de de Mısır gibi yıllar süren-sürecek bir diktatöryal yapı var ve insanlarımız buna karşı meydanları doldurmalı!

2- Yazılan: ‘Beyaz Türkler ekonominin hala en büyük taşıyıcı gücü olmaya devam ediyor. Günü modasına ayak uyduran muhafazakar bir orta sınıf gelişiyor ama hala en büyük tüketici Beyaz Türkler’!

Bu cümlenin altında gizlenen: Siz iktidar olduğunuzu sanabilirsiniz ama bu ülkede en büyük rantı almaya hala ‘bizim gibiler’ devam ediyor. Ülkeyi yönetseniz bile ‘ekonomik-finansal dinamiklere’ hakim değilsiniz. Hala para ‘bizde’ ve bizde olmaya da devam edecek.

3- Yazılan: ‘İlk büyük tepkiler imam hatip okullarında başlayacak. Tepkinin ilk Tahrir Meydanı oraları olacak.’

Bu cümlenin altında gizlenen: Bu ifadeyi yukarıdaki ile birlikte okumak gerekli; siz ne kadar düzgün bir şekilde insanları eğitirseniz eğitin, ‘para hala bizde olduğu için’ eldeki maddi imkanlarla biz onları rahat bırakmayacağız, paranın ve dünya nimetlerinin gücüyle yeni adamlar devşireceğiz ve size karşı onları ortalığa salacağız. Öyle bir ‘kaos yaratacağız ki’; inançlı insanları meydanlara dökmeyi deneyeceğiz !

4- Yazılan: ‘Dindar nesil yetiştiremeyenler, ne yazık ki, azınlık da olsalar, iki tarafta da kindar bir nesil yetiştirmeyi başaracaklar’. Onların yaratığı bu sorunu ne yazık ki gelecek nesiller yüklenecek’.

Bu cümlenin altında gizlenen: Sizden öyle bir ‘intikam alacağız’, size öyle şeyler yapacağız ki; çocuklarınızdan bile hesap soracağız!

5- Yazılan: ‘Muhafazakarlar kendilerini artık bu ülkenin muktedir çoğunluğu ilan ettiler, ama medyada sanatta, ekonomide hala çoğunluk olamadılar’...

Bu cümlenin altında gizlenen: Ekonomi başta olmak üzere her alan hala bizim kontrolümüzde. Medyada ‘411 el kaos’a kalktı’ dinamiği ve zihniyeti hala dimdik ayakta ve gününü bekliyor!

6- Yazılan: ‘Başkalarının ak’ı varsa, onların da beyaz’ı var’...

Bu cümlenin altında gizlenen: Bu ülkede ‘AK Parti’ye oy veren’ yüzde 50’lerin üstündeki halk bizim için ‘başkalarıdır’ ve biz Beyaz Türkler için öyle kalmaya devam edecektir!

7- Yazılan: ‘Ey baskıcı, empoze edici, zorlayıcı yeni devlet... Çekil aradan’!

Bu cümlenin altında gizlenen: Bu ülkede ‘baskıcı, zorba, diktatör’ dinamiklerin hakim olduğu yeni bir devlet anlayışı oluşmaktadır. Buna karşı duralım, meydanları dolduralım ve sesimizi yükseltelim”...

Sevgili dostlar, o yazımı aynen paylaştım...

Türk Halkını ‘411 el kaos’a kalktı’ zihniyeti çizgisinde ‘gizlenen mesajlar’ ile isyan bayrağı açmaya davet eden bu yazıyı yazan arkadaşa ve ‘onlara’ soruyorum; bu halk size 30 yılda 1.5 trilyon dolar faiz ödedi! Şimdi bu yükten kurtuldu ve kendi geleceğini kendi kaderini çiziyor. Bu noktada ne yapsın, yine ‘Sizlerin’ yani ‘faiz-medya-darbe’ üçgeninde kanını emdiğiniz eski günlerine mi dönsün!

Utanın biraz be! Utanın da susun!

ÇOK AĞIR DETAYLAR VAR... DEVAM EDECEĞİZ...