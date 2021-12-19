Cumhurbaşkanı danışmanı Oğan: Milli iktisat ve siyaset politikasıyla tarih yazıyor, yeni dünya kuruyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Ayhan Oğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) "iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesinin gereği açıktır “ çağrısına, "Emperyal hedefler ve sömürü paradigması üzerine kuruludur. Yırtıp attık, Milli iktisat ve Milli siyaset politikasıyla tarih yazıyor, yeni bir dünya kuruyoruz” şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da TÜSİAD'ın ülkenin ekonomisinin gidişatına yönelik yaptığı açıklamaya tepki göstererek, "Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum. Tek göreviniz var, yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz" demişti.

Oğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Genel kabul görmüş iktisat bilimi ve siyaset bilimi kuralları ,Batıyı merkez dünyanın geri kalanını öteki kabul eder. Emperyal hedefler ve sömürü paradigması üzerine kuruludur. Yırtıp attık, Milli iktisat ve Milli siyaset politikasıyla tarih yazıyor, yeni bir dünya kuruyoruz” ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Erdoğan'dan TÜSİAD'a: Kalkıp hükümete saldırmanın farklı versiyonlarını aramayın; bizimle mücadele edemezsiniz