Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan "3 ayrı maaş" iddiasına yanıt: İspatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler

7.5 milyar doların bir kısmı çağrı öncesinde de satılmıştı. Bunun 8.5 milyar doları ölçülebilir sistem içinde olduğundan. Cumhurbaşkanımızın çağrısına vatandaş 11 milyar dolarlık döviz satarak karşılık vermiş oldu. Bu çok önemli bir karşılık. Dolarizasyonun bel kemiği çatladı, dedolarizasyon başladı demiştim, 11 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu çağrıların etkilerinin devam edeceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız varlık barışına katılın, yastık altı kıymetlerinizi sisteme katın dedi.

Yastık altında altın var, sisteme sokun, altınınızı kullanarak oradan kendinize bir kredi çıkarın. Yastık altında kalan para, altın hiçbir kimseye yaramıyor.

"TL varlıklar inanılmaz ucuz seviyelerde, TL varlıklarda inanılmaz fırsatlar var"

Yabancılar hisse sattı, satılanları yerli yatırımcılar aldı. Türkiye'deki şirketler değer mi kaybetti, hayır. Şirketlere bakıyorum şu anda Türkiye'nin en yüksek değerle işlem gören şirketin değeri 9.1 milyar dolar, 6.6 milyar dolar gibi sırasıyla aşağı doğru gidiyor. Türkiye'nin teknoloji şirketlerine bakıyorum 3-4 milyar dolardan işlem görüyor. TL varlıklar inanılmaz ucuz seviyelerde, TL varlıklarda inanılmaz fırsatlar var. Dolayısıyla burada son iki haftalık dalgalanmada faiz indirimine inanan yabancılar panik halinde 1.5 milyar dolara yakın kol kesip gittiler, vatandaş o hisseleri alıp piyasaya da 11 milyar dolarlık satış yaptı.

"Merkez Bankası bağımsızdır, araçlarının da bağımsızlığı vardır"

Merkez Bankası'nın nasıl bir karar alacağını söylemek, Yiğit Bulut'a düşmez. Niyet okuma yapıyor herkes. MB faiz düşürerel şunu yapacak. Merkez Bankası bağımsızdır, araçlarının da bağımsızlığı vardır. Faizi de başka araçları da kullanabilirim diyor. Bu konuda öngörüm yok, öngörüm olmaması çok normal. MB başkanı üyelerle birlikte toplantı yapıyor ve piyasa koşulları gereği karar alıyor.

"Bu dalgalanma bugün itibarıyla bitti"

Bu dalgalanma bugün itibarıyla bitti. Köşe yazarlığı, merkez bankası başkanlığı... Bunları eleştiri konusuna getirmelerini anlamıyorum. Köşe yazarlığı ek olarak yapılabilecek bir iştir. Profesör bilgisini yazarak anlatacaktır. Bugün itibarıyla özellikle Türkiye'de bu işin artık kapandığını, önümüze bakmamız gerektiğini söylüyorum.

"3-5-10 maaş diye eleştiriler var..."

3-5-10 maaş diye eleştiriler var. Benim için söylüyorlar. Bunları ispatlayamayanlar şerefleriyle imtihan edilirler. Bunun ispatını kamuoyuna sunmak zorundasınız. Yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor, gelin bunu tartışalım. ABD'de bugün Google BM'den de NATO'dan da daha güçlüdür diye tartışılıyor. Bunları artık geçelim ve dünya düzeninde neyin nasıl şekillendiğini görmemiz çok önemli. Fransız sanayici helikopter kazasında hayatını kaybetti. Fransa için çok önemliydi. Fransa'nın kullandığı uçak teknolojisinin fikir babalarından biriydi. Yeni dünya düzeni ve yeniden şekillenen bir dinamik var. Tartışmayı bir üste taşıyıp bunları tartışalım.