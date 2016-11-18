Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Schulz Bey, yavaş gelin biraz!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, “Türkiye’deki durum devam etmesi halinde, Avrupa Birliği olarak ekonomik yaptırımlar dahil bazı önlemleri düşünmek zorunda kalacağız” diyen Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz'u 'eleştirdi'. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yıl sonuna kadar sabredelim ondan sonra millete gidelim. İngiltere bile millete gitti ihtiyacı yoktu AB içindeydi millet 'çıkalım' dedi çıktılar" ifadesini hatırlatan Bulut, "Schulz Bey, yavaş gelin biraz" dedi.

Yiğit Bulut'un Star'da "Schulz Bey, yavaş gelin biraz!" başlığıyla yayımlanan (18 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Gün geçmiyor, AB parlamentosu başkanı Schulz, Türkiye hakkında konuşmasın, tehdit etmesin, yeni bir şart koşmasın!

Her konuda “Türkiye eksperi”! Papaz okulunda derin bir eğitim alan Schulz, eğitim ve öğretimini verdiği ağırlıktan olsa gerek “siyasette de Türkiye üstünden çok hızlı gidiyor”!

Sadece Schulz değil çevresi de aynı! Gün geçmiyor ki, bu arkadaşlardan biri; Türkiye’ye ayar vermesin, değerlerimize hakaret etmesin... Uzun lafın kısası; bu arkadaş ve bu arkadaş gibiler tahammül sınırlarını çoktan aştı...

Sevgili dostlar, DEFALARCA bu arkadaş hakkında yazdım! Daha böyle meşhur da olmamıştı! ARŞİVDE VAR!

AB Parlamentosu Başkanı Schulz iki parmağını “silah şeklinde” yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında haddini aşan açıklamalar yapmıştı hatırlarsanız! Akıllanmadı, akıllanmayacak gibi!

Sevgili dostlarım, neyin kafası bu, anlayabilmiş değilim! “Erdoğan’sız Türkiye” projesine kendilerini çok kaptırmışlar herhalde! Tek kaldıkları “istedikleri gibi bir Türkiye” değil! Başta bazı AB’li siyasetçiler ve Schulz efendi şu mantığa da kendilerini çok ama çok kaptırıyorlar; NASIL OLSA HER ANLAŞMAYA İMZA ATTIRDIK, TÜRKİYE’YE İSTEDİĞİMİZİ, HER ŞEYİ YAPTIRABİLİRİZ! CUMHURBAŞKANI BİLE BİZİ DURDURAMAZ!

Bu noktada bu kardeşlere aşağıdaki satırları gösteriyor ve “İYİ OKUYUN SCHULZ efendi ve kafadaşları” diyorum!

Bakın ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız YAPTIĞI HER KONUŞMADA; “AB ADIM ATMAZSATÜRKİYE’DE ANLAŞMAYI UYGULAMAZ... (Geri Kabul Anlaşması) Burada takip edilmesi gereken bir süreç vardır, belli şartlar vardır. Şayet Avrupa Birliği, atması gereken adımları atmaz, taahhütlerini yerine getirmezse, Türkiye de anlaşmayı uygulamaz. Şahsen, benim onayımdan geçecek olan bu tür şeylerde asla bir iade, onay almaz. Her şey verilen söz neyse, mutabakat metni neyse o metne göre olur”...

SON OLARAK DA ŞU NOTU DÜŞTÜ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ; YILBAŞINA KADAR SABREDELİM, SONRA REFERANDUM İNŞALLAH...

Bu satırlar sonrası “parmağını ülkeme, milletime, Lider’ime sallayan” Schulz ve benzeşlerine şu notu düşmek istiyorum; 200 yıldır bu coğrafya’da kan döküyorsunuz! Gözyaşlarının ana sebebi sizlersiniz. Dedeleriniz Yunan ordusunu taşeron kılarak, bu topraklarda bebekleri süngülere geçirirken, bu millet o süngüleri de, o parmakları da kırdı! Yıl 2016 ve siz hala Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Milleti’ne ve LİDER’e parmak sallıyorsunuz! DİKKAT EDİN PARMAKLARINIZA BİRŞEY OLMASIN!