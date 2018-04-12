Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 'sağlam irade'yi Twitter'da engelledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, sosyal medyada “Ak troller" olarak anılan iktidara yakın Twitter kullanıcılarından "Sağlam İrade" rumuzlu Taha Ün’ü engelledi.

Yiğit Bulut, TRT Haber’deki programda doların yükselişini "Bu bir savaş. Kurtuluş Savaşı kadar önemli bir savaş" sözleriyle yorumladı. Yiğit Bulut’un bu açıklamasına karşılık Taha Ün sosyal medyadan, “Birinci Cihan Harbi 3 sene Kurtuluş Savaşımız 4 sene sürdü. Yiğit Bey bizi beş senedir savaştırıyor sağolsun. Oysa ekonomi bu kardeşim bazen işler yolunda gider bazen gitmez. Çıkarsın rasyonel olarak izah edersin. Gerçeklikten uzaklaşmak fayda değil zarar getirir” yorumunu yaptı.

Taha Ün, Yiğit Bulut’a yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

“Batı bizi yok etmek istiyor ama ne hikmetse 2018 Ocak’ta mesela 12 Milyar Dolar para girişi olmuş batı ülkelerinden. Kur cazip, faiz cazip adam başka memlekette kazanacağından daha fazla kazanacağını görmüş getirmiş parasını. Şimdi sen ‘savaştayız’ dedin diye hassasiyet gösterecek olanın elinde zaten üç kuruş beş kuruş var. Ekonomik dengeleri etkileyebilecek kapasiteye sahip olan sermayeye gelince; onlar sen böyle söyleyince ‘ya devlet başa ya kuzgun leşe’diyecek mi sanıyorsun? Ne yapacak? Alıp parasını götürecek, kendisine güvenli liman bulacak. Çünkü sen ‘savaştayız’ dersen sermaye kendisini güvende hissetmez. Savaşın olmadığı yere gider. Altı senedir İslami Camianın yetiştirdiği Ekonomik kadrolara en ağır eleştirilerde bulundun. Faizler %5ken bu adamlara faizci dedin. Dolar kuru 1,7 ken yerli ve milli değiller dedin. Şimdi dolar 4,2 faizler %15 şimdi söyleyin Sayın Yiğit Bulut siz misiniz Yerli ve Milli yoksa Ali Babacan mı? Siz misiniz faizci yoksa Erdem Başçı mı?”

Bu mesajların ardından Yiğit Bulut, Twitter’da Taha Ün’ü engelledi.